Больше никаких домашних заданий. Вместо учеников их сделают учителя, за деньги

Больше никаких скучных и трудных домашних заданий - так звучит девиз сайта, который выступает посредником между латвийскими учениками и учителями, помогающий решить самые сложные домашние задания.

Интересно, что о новом сайте передачи Bez tabu рассказал школьник, который хотел узнать, а законны ли такие услуги?

Журналисты подготовили домашнее задание по физике для 9 класса и параллельно отправили на сайт заявку, что хотят поработать учителем латышского языка. Так им удалось собрать инфорацию о работе сайта - что, как, по какой цене.

Сайт предлагает решение любых домашних школьных заданий

В телефонном разговоре журналисты узнали, что схема работает так - ученик отравляет домашее задание, работники сайта пересылают уроки учителю. Тот смотрит задание и оценивает, сколько времени уйдет на исполнение работы и потом называет свою цену.

В среднем это 8.50 евро за час работы. В школе за час учителя зарабатывают меньше.

Создатели сайта к цене, названной учителем добавлют 30-50% процентов за свои услуги. Как только ученик перечислит деньги, исполнитель приступает к работе.

Министерство образования не располагает законными ресурсами, чтобы прекратить работу таких сайтов. В министерстве напоминают, что домашние задания - для учеников, а не для родителей или других персон, желающих на этом заработать.