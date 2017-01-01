Смотри: Два рекламных клипа о Риге получили награды на престижном фестивале

Два созданных Live Rīga рекламных видеофильма о Риге получили почетные награды на международном фестивале туристических и документальных фильмов ART&TUR 2017, который проходил в Порто (Португалия), в разделе «Фильмы о туризме». Серия рекламных видеофильмов «Рига глазами рижанина» («Insider’s guide in Riga») получила награду как лучший европейский фильм, а клип «Riga A-Z Rap» - второе место в категории «Туристический маршрут». На фестиваль в целом было представлено 314 фильмов из 41 страны.

Новая рекламная серия Live Rīga «Insider’s guide in Riga» состоит из пяти коротких фильмов – «Путешествие с таксистом», «Указания учительницы», «Путь священника», «Остановки девушки-блогера», «Дикое приключение с сениором». Фильмы сняты в сотрудничестве с агентством DDB Latvia, продюсер – Янис Нордс.

В свою очередь фильм «A – Z Riga Rap Guide» был создан в 2016 году в сотрудничестве с дигитальным центром «CUBE» и представляет собой предназначенный для социальных сетей путеводитель по Риге, в котором о городе рассказывается в формате рэп-композиции из 142 слов, расположенных в алфавитном порядке.

Наряду с латвийскими, на фестивале за главные награды боролись фильмы из Португалии, Испании, Австрии, Дании, Греции, Словении, Германии, Польши, Мексики и других стран.

На фестивале ART&TUR награждаются лучшие аудиовизуальные проекты в двух категориях – документальные фильмы и фильмы о туризме. Представленные фильмы оценивало международное жюри – 22 эксперта из 11 стран, обладающих опытом и узнаваемостью в сфере кино, туризма и маркетинга.

Цель фестиваля ART&TUR – выделить лучшие аудиовизуальные продукты, рекламирующие туристические маршруты и услуги.