«Telia»: решение не объединять LMT и «Lattelecom» навредит обществу и экономике

Принятое сегодня правительством решение не объединять ООО «Latvijas Mobilais telefons» (LMT) и ООО «Lattelecom» - вредное для обоих предприятий, а также для латвийского общества и экономики Латвии, говорится в заявлении совладельца LMT «Lattelecom», опубликованном на его сайте.

«Печально, что правительство не только отклонило решения, рекомендованные независимыми консультантами и межминистерской рабочей группой, но и не сумело предложить альтернативную стратегию развития предприятий и цифрового сектора Латвии», - говорится в заявлении.

Указано также, что за последние десять лет «Telia» предлагала все возможные варианты - покупать, продавать, объединять, разные структуры собственности, но все они отклонялись. «Теперь «Telia» детально рассмотрит принятое правительством решение и дальнейшие варианты действий», - говорится в заявлении.

Как сообщалось, сегодня правительство постановило, что LMT и «Lattelecom» не будут объединены. Правительство приняло такое решение, рассмотрев доклад Министерства экономики о дальнейших действиях с государственными долями капитала предприятий.

Переговоры с «Telia» будут продолжены, чтобы обеспечить дальнейшую деятельность LMT и «Lattelecom», заявил министр экономики Арвил Ашераденс.

В ноябре 2015 года «Telia» выступила с предложением объединить LMT и «Lattelecom», но в апреле прошлого года правительство постановило, что пока компании, как и прежде, будут работать по отдельности. Кабинет министров также решил привлечь независимых международных консультантов «KPMG Baltics», чтобы оценить все аспекты дальнейшего развития компаний. «KPMG Baltics» предложила создать интегрированную компанию, в которой «Telia» и государству на основе договора акционеров принадлежало бы равное количество акций - 30-40%, а еще 30% акций через биржу могли бы приобрести частные акционеры и пенсионные фонды.

Как сообщалось, ранее скандинавская телекоммуникационная компания «Telia Company» предупредила правительство Латвии о том, что может продать свои доли LMT и «Lattelecom», если они не будут объединены.

Предприятиям группы «Telia» «Sonera Holding» и «Telia Company» принадлежат 49% долей капитала LMT, а Латвийскому государству в лице ГАО «Latvijas Radio un televizijas centrs» и Агентства приватизации (АП) - 28% акций. Еще 23% акций LMT принадлежат компании «Lattelecom», контролируемой совместно «Telia» и государством.

Предприятию группы «Telia» «Tilts Communications» принадлежит 51% долей капитала «Lattelecom», а государству в лице АП - 49%.