Планируем выходные: куда сходить и что посмотреть?

Хотите провести выходные необычно, интересно и с пользой? Русский TVNET составил подробную афишу с актуальными идеями для отдыха с любимой семьей, времяпрепровождения с друзьями, а также самыми яркими концертами, спортивными и ночными мероприятиями. Если вы еще не определились с планами на ближайший уикенд - наша подборка для вас!
Семейные мероприятия
Мартиньдиена в Этнографическом музее
Мартиньдиена - это не просто именины Мартиньшей, это настоящий праздник земледельцев, их награда за уборку урожая. Мартиньдиена, или День Мартиньша, знаменует конец осени и начала зимы. К этому дню завершаются все сельскохозяйственные работы и люди всецело придаются веселью. Вас ждут мастерские по изготовлению масок и хороводы ряженых вместе с фольклорными ансамблями. А еще - всевозможные угощения и жареный петух в корчме «Priedes krogs».
Когда: 12 ноября с 12:00 до 16:00
Где: Латвийский этнографический музей, вход с ул. Бривдабас, 21
Цена: 2 евро, школьникам - 0,70 евро, студентам и пенсионерам - 1,40 евро, детям дошкольного возрасто - бесплатно, семейный билет (1-2 взрослых, 1-4 ребенка) - 4 евро
Невероятные приключения детей в волшебной стране
«Лев, колдунья и платяной шкаф» - история про детей, попавших в страну Нарнию, где живут сказочные существа. Власть в Нарнии захватила Белая Колдунья, и теперь в стране царит вечная зима. Смогут ли ребята противостоять магической силе? Им предстоит пройти сложные испытания, а главное – научиться прощать друг друга.
Когда: 11 ноября в 13:00
Где: Молодежный театр ОСА, ул. А. Чака, 67/69
Цена: 5 евро
Детские чтения в Polaris
Вовсю идет новый сезон традиционных Детских чтений! Приглашаются дети младшего школьного возраста!
Когда: 12 ноября в 16:00
Где: POLARIS в Domina Shopping, ул. Иерикю, 3
«Королевская история»
История, рассказанная дворцовым домовым накануне первого дня весны...
В одном королевстве существует странная традиция – один день в году в последний день зимы кто-нибудь обязательно пытается украсть из дворца королевскую корону. Зачем? Это мы и узнаем, если заглянем в королевский дворец!
Добрые хорошие сказки нужны не только детям, но и взрослым. Именно сказки закладывают в нас те мысли и убеждения, которыми мы будем руководствоваться потом всю жизнь. Эта сказка создана так, чтобы яркие костюмы и красочные декорации напоминали нам мультфильмы, которые мы все так любим. В спектакле звучит живая музыка!
Когда: 12 ноября в 13:00
Где: Молодежный театр ОСА, ул. А. Чака, 67/69
Цена: 7 евро
Проект «Умная Рига»: научное шоу «Хирургия»
Хирургия — это не только разрезы, скальпели и кровотечения, но и глубокие знания физиологии и анатомии человека. Чтобы вся эта информация не была голословной, подкрепим все это практикой. Ребят ждут четыре лаборатории, в каждой из которых они проведут различные хирургические операции. Челюстно-лицевая хирургия,трахеотомия, операция на толстом кишечнике, удаление аппендицита... Не беспокойтесь, все процессы сделаны достаточно простыми и понятными для детей.
Когда: 11 ноября в 11:00 (9-11 лет), в 14:00 (7-9 лет) и в 17:00 (12-15 лет, 12 ноября в 17:00 (12-15 лет)
Где: школа ISMA Premjers, ул. Ломоносова, 1, корпус 7
Цена 27 евро
Спортивные мероприятия
LNK Boxing Night vol. 5
В эту субботу в «Арена Рига» состоится LNK Boxing Night vol. 5 – профессиональные бои с участием лучших боксеров Латвии – Николая Гришунина, Ричарда Болотника, Евгения Алексеева, Андрея Покумейко. Кроме того, зрителей ожидает световое шоу и шоу девушек ринга.
Когда: 11 ноября в 19:00
Где: «Арена Рига»
Цена: 10,6 - 123,6 евро
Праздничный забег «Патриот»
12 ноября на территории Музея рождественских боев «Мангали» и его округе в Валгундской волости Елгавского края пройдет праздничный забег «Патриот».
Участникам предложат две дистанции - 10,6 километров и 24 километра.
Когда: 12 ноября в 11:00
Где: Музей «Мангали», Валгундская волость Елгавского края
Баскетбол. Латвийская лига OlyBet
Valmiera/ORDO - BK Jēkabpils
Когда: 11 ноября в 18:30
Где: Видземский олимпийский центр
Цена: 1,5 - 3 евро
BK Valka/Valga - Betsafe/ Liepāja
Когда: 11 ноября в 16:30
Где: Валга
Latvijas Universitāte - BK Ogre
Когда: 12 ноября в 18:00
Где: Олимпийский спортивный центр, Рига
Гандбол. Балтийская лига
Dobeles Tenax - Viljandi HC (EST)
Когда: 11 ноября в 14:00
Где: Добеле
Гандбол. Высшая лига SynotTip
ASK/LSPA - HK Ogre/Miandum
Когда: 12 ноября в 17:30
Где: ASK, Rīga
Гандбол. Женская высшая лига
Salaspils SS - SK Latgols
Когда: 11 ноября в 20:00
Где: Саласпилс
Концерты и шоу
Lord of the Dance
Легендарное шоу Майкла Флэтли Lord of the Dance отмечает 20-летний юбилей и возвращается в Латвию с программой «Опасные игры» («Dangerous Games»).
Зрелищная программа сочетает в себе все лучшие традиции шоу, потрясающую хореографию, захватывающую музыку, новые костюмы и высокотехнологичные элементы. В «Опасных Играх» использована технология Holo-Gauze – проектирование голографических эффектов.
В шоу задействовано 40 выдающихся молодых танцоров, в том числе такие звезды как: Джеймс Киган (James Keegan), Морган Комер (Morgan Comer) и Мэтью Смит (Mathew Smith).
Когда: 10 ноября в 19:30
Где: Арена Рига
Цена: от 30 евро
Павел Кашин с юбилейным концертом
Российский артист представит в Риге свой новый альбом «Талисман» и исполнит любимые хиты. Его светлые и грустные, изысканные и трогательные, романтические и философские песни, врезаются в память и душу, заставляя возвращаться к ним снова и снова.
Творчество Павла Кашина - это необычная смесь из безумно красивой музыки, серьёзных авторских текстов, мощнейшей внутренней энергетики и, пожалуй, грусти...
Когда: 11 ноября в 19:00
Где: Дом Конгрессов
Цена: от 15 евро
Трио Ганелина на фестивале Winterfest
45 лет назад Вячеслав Ганелин создал свое фантастическое трио в Литве. Музыканты стали символом прорыва и предметом гордости не только на всем постсоветском пространстве, но и в мире. Трио ГТЧ («Ганелин-Тарасов-Чекасин») давно распалось, но каждый из участников легендарного коллектива сделал громкую сольную карьеру. В рижском концертес Ганелиным выступит известный барабанщик из Литвы Аркадий Готесман и латвийский саксофонист Денис Пашкевич.
Когда: 12 ноября в 19:00
Где: Большая гильдия
Цена: от 7 евро
Шоу «Легенды Грузии»
«Легенды Грузии» стало одним из самых успешных музыкально - хореографических зрелищ в мире, реализованных с использованием ультрасовременных технологий создания супершоу.
В основе новой постановки Шоу лежит грузинская легенда о том, что когда Господь раздавал народам земли, грузины сидели за столом, пели, танцевали, пили и веселились. И когда они, наконец, пришли к Господу, у него больше не осталось земель. Тогда грузины пригласили его за свой стол, и Господь так прекрасно провел время, что, не раздумывая, отдал грузинам землю, которую припас для себя.
Мастерское переплетение сюжетов из национальной истории Грузии и Кавказа, талантливо воплощенных в восхитительных танцах, музыке и песнях, дополняемых потрясающими костюмами, декорациями, фантастическим светом и лучшим звуком, превращают «Легенды Грузии» в триумф кавказской культуры на мировой сцене.
Когда: 12 ноября в 19:00
Где: Арена Рига
Цена: от 26 евро
Вечеринки и ночная жизнь
Модный тренд из Нидерланд - «Тихая дискотека» в Риге
Впервые «тихие дискотеки» были опробованы на закрытых вечеринках в Нидерландах в 2002 году. Однако музыкальный эксперимент имел такой успех, что вскоре идея распространилась по всей Европе.
Суть таких мероприятий в том, что каждому на входе выдают наушники, чтобы можно было слушать музыку и самостоятельно регулировать ее громкость.
Благодаря тому, что музыка транслируется не через динамики, а только через наушники, создается особенность действа. Впрочем, такое лучше один раз «услышать» и «прочувствовать»!
Когда: 10 ноября
Где: Tallink Hotel Riga
Цена: 12.00€
Петербургский рэп-проект KREC
Krec - петербургский рэп-проект, происхождение и даже название которого напрямую связаны с историей хип-хоп- коммуны Kitchen Records, начинающейся с записи ранних сочинений Krec на кухне.
Основанная в 2001 году, группа зарезервировала себе место в истории русского рэпа каноническим вторым альбомом «Нет волшебства», за которым неминуемо последовали сольные записи участников, камео в саундтреках и иные спутники славы.
15-летие Krec отметили выходом очередной пластинки «FRVTR812» в 2016 году, а также сборником совсем свежих треков «ОБЕЛИСК16» (2017).
Когда: 11 ноября
Где: FIRST
Цена: 10.00€ - 15.00€