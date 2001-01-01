Планируем выходные: куда сходить и что посмотреть?

Хотите провести выходные необычно, интересно и с пользой? Русский TVNET составил подробную афишу с актуальными идеями для отдыха с любимой семьей, времяпрепровождения с друзьями, а также самыми яркими концертами, спортивными и ночными мероприятиями. Если вы еще не определились с планами на ближайший уикенд - наша подборка для вас!

Семейные мероприятия

FOTO: Пресс-фото

Мартиньдиена в Этнографическом музее

Мартиньдиена - это не просто именины Мартиньшей, это настоящий праздник земледельцев, их награда за уборку урожая. Мартиньдиена, или День Мартиньша, знаменует конец осени и начала зимы. К этому дню завершаются все сельскохозяйственные работы и люди всецело придаются веселью. Вас ждут мастерские по изготовлению масок и хороводы ряженых вместе с фольклорными ансамблями. А еще - всевозможные угощения и жареный петух в корчме «Priedes krogs».

Когда: 12 ноября с 12:00 до 16:00

Где: Латвийский этнографический музей, вход с ул. Бривдабас, 21

Цена: 2 евро, школьникам - 0,70 евро, студентам и пенсионерам - 1,40 евро, детям дошкольного возрасто - бесплатно, семейный билет (1-2 взрослых, 1-4 ребенка) - 4 евро

Невероятные приключения детей в волшебной стране

«Лев, колдунья и платяной шкаф» - история про детей, попавших в страну Нарнию, где живут сказочные существа. Власть в Нарнии захватила Белая Колдунья, и теперь в стране царит вечная зима. Смогут ли ребята противостоять магической силе? Им предстоит пройти сложные испытания, а главное – научиться прощать друг друга.

Когда: 11 ноября в 13:00

Где: Молодежный театр ОСА, ул. А. Чака, 67/69

Цена: 5 евро

Детские чтения в Polaris

Вовсю идет новый сезон традиционных Детских чтений! Приглашаются дети младшего школьного возраста!

Когда: 12 ноября в 16:00

Где: POLARIS в Domina Shopping, ул. Иерикю, 3

«Королевская история»

История, рассказанная дворцовым домовым накануне первого дня весны...

В одном королевстве существует странная традиция – один день в году в последний день зимы кто-нибудь обязательно пытается украсть из дворца королевскую корону. Зачем? Это мы и узнаем, если заглянем в королевский дворец!

Добрые хорошие сказки нужны не только детям, но и взрослым. Именно сказки закладывают в нас те мысли и убеждения, которыми мы будем руководствоваться потом всю жизнь. Эта сказка создана так, чтобы яркие костюмы и красочные декорации напоминали нам мультфильмы, которые мы все так любим. В спектакле звучит живая музыка!

Когда: 12 ноября в 13:00

Где: Молодежный театр ОСА, ул. А. Чака, 67/69

Цена: 7 евро

Проект «Умная Рига»: научное шоу «Хирургия»

Хирургия — это не только разрезы, скальпели и кровотечения, но и глубокие знания физиологии и анатомии человека. Чтобы вся эта информация не была голословной, подкрепим все это практикой. Ребят ждут четыре лаборатории, в каждой из которых они проведут различные хирургические операции. Челюстно-лицевая хирургия,трахеотомия, операция на толстом кишечнике, удаление аппендицита... Не беспокойтесь, все процессы сделаны достаточно простыми и понятными для детей.

Когда: 11 ноября в 11:00 (9-11 лет), в 14:00 (7-9 лет) и в 17:00 (12-15 лет, 12 ноября в 17:00 (12-15 лет)

Где: школа ISMA Premjers, ул. Ломоносова, 1, корпус 7

Цена 27 евро

Спортивные мероприятия

LNK Boxing Night vol. 5

В эту субботу в «Арена Рига» состоится LNK Boxing Night vol. 5 – профессиональные бои с участием лучших боксеров Латвии – Николая Гришунина, Ричарда Болотника, Евгения Алексеева, Андрея Покумейко. Кроме того, зрителей ожидает световое шоу и шоу девушек ринга.

Когда: 11 ноября в 19:00

Где: «Арена Рига»

Цена: 10,6 - 123,6 евро

Праздничный забег «Патриот»

12 ноября на территории Музея рождественских боев «Мангали» и его округе в Валгундской волости Елгавского края пройдет праздничный забег «Патриот».

Участникам предложат две дистанции - 10,6 километров и 24 километра.

Когда: 12 ноября в 11:00

Где: Музей «Мангали», Валгундская волость Елгавского края

Баскетбол. Латвийская лига OlyBet

Valmiera/ORDO - BK Jēkabpils

Когда: 11 ноября в 18:30

Где: Видземский олимпийский центр

Цена: 1,5 - 3 евро

BK Valka/Valga - Betsafe/ Liepāja

Когда: 11 ноября в 16:30

Где: Валга

Latvijas Universitāte - BK Ogre

Когда: 12 ноября в 18:00

Где: Олимпийский спортивный центр, Рига

Гандбол. Балтийская лига

Dobeles Tenax - Viljandi HC (EST)

Когда: 11 ноября в 14:00

Где: Добеле

Гандбол. Высшая лига SynotTip

ASK/LSPA - HK Ogre/Miandum

Когда: 12 ноября в 17:30

Где: ASK, Rīga

Гандбол. Женская высшая лига

Salaspils SS - SK Latgols

Когда: 11 ноября в 20:00

Где: Саласпилс

Концерты и шоу

Lord of the Dance

Легендарное шоу Майкла Флэтли Lord of the Dance отмечает 20-летний юбилей и возвращается в Латвию с программой «Опасные игры» («Dangerous Games»).

Зрелищная программа сочетает в себе все лучшие традиции шоу, потрясающую хореографию, захватывающую музыку, новые костюмы и высокотехнологичные элементы. В «Опасных Играх» использована технология Holo-Gauze – проектирование голографических эффектов.

В шоу задействовано 40 выдающихся молодых танцоров, в том числе такие звезды как: Джеймс Киган (James Keegan), Морган Комер (Morgan Comer) и Мэтью Смит (Mathew Smith).

Когда: 10 ноября в 19:30

Где: Арена Рига

Цена: от 30 евро

Павел Кашин с юбилейным концертом

Российский артист представит в Риге свой новый альбом «Талисман» и исполнит любимые хиты. Его светлые и грустные, изысканные и трогательные, романтические и философские песни, врезаются в память и душу, заставляя возвращаться к ним снова и снова.

Творчество Павла Кашина - это необычная смесь из безумно красивой музыки, серьёзных авторских текстов, мощнейшей внутренней энергетики и, пожалуй, грусти...

Когда: 11 ноября в 19:00

Где: Дом Конгрессов

Цена: от 15 евро

Трио Ганелина на фестивале Winterfest

45 лет назад Вячеслав Ганелин создал свое фантастическое трио в Литве. Музыканты стали символом прорыва и предметом гордости не только на всем постсоветском пространстве, но и в мире. Трио ГТЧ («Ганелин-Тарасов-Чекасин») давно распалось, но каждый из участников легендарного коллектива сделал громкую сольную карьеру. В рижском концертес Ганелиным выступит известный барабанщик из Литвы Аркадий Готесман и латвийский саксофонист Денис Пашкевич.

Когда: 12 ноября в 19:00

Где: Большая гильдия

Цена: от 7 евро

Шоу «Легенды Грузии»

«Легенды Грузии» стало одним из самых успешных музыкально - хореографических зрелищ в мире, реализованных с использованием ультрасовременных технологий создания супершоу.

В основе новой постановки Шоу лежит грузинская легенда о том, что когда Господь раздавал народам земли, грузины сидели за столом, пели, танцевали, пили и веселились. И когда они, наконец, пришли к Господу, у него больше не осталось земель. Тогда грузины пригласили его за свой стол, и Господь так прекрасно провел время, что, не раздумывая, отдал грузинам землю, которую припас для себя.



Мастерское переплетение сюжетов из национальной истории Грузии и Кавказа, талантливо воплощенных в восхитительных танцах, музыке и песнях, дополняемых потрясающими костюмами, декорациями, фантастическим светом и лучшим звуком, превращают «Легенды Грузии» в триумф кавказской культуры на мировой сцене.

Когда: 12 ноября в 19:00

Где: Арена Рига

Цена: от 26 евро

Вечеринки и ночная жизнь

Модный тренд из Нидерланд - «Тихая дискотека» в Риге

Впервые «тихие дискотеки» были опробованы на закрытых вечеринках в Нидерландах в 2002 году. Однако музыкальный эксперимент имел такой успех, что вскоре идея распространилась по всей Европе.

Суть таких мероприятий в том, что каждому на входе выдают наушники, чтобы можно было слушать музыку и самостоятельно регулировать ее громкость.

Благодаря тому, что музыка транслируется не через динамики, а только через наушники, создается особенность действа. Впрочем, такое лучше один раз «услышать» и «прочувствовать»!

Когда: 10 ноября

Где: Tallink Hotel Riga

Цена: 12.00€

Krec - петербургский рэп-проект, происхождение и даже название которого напрямую связаны с историей хип-хоп- коммуны Kitchen Records, начинающейся с записи ранних сочинений Krec на кухне.

Основанная в 2001 году, группа зарезервировала себе место в истории русского рэпа каноническим вторым альбомом «Нет волшебства», за которым неминуемо последовали сольные записи участников, камео в саундтреках и иные спутники славы.

15-летие Krec отметили выходом очередной пластинки «FRVTR812» в 2016 году, а также сборником совсем свежих треков «ОБЕЛИСК16» (2017).

Когда: 11 ноября

Где: FIRST

Цена: 10.00€ - 15.00€