В ночь на пятницу Латвию пересечет зона осадков

В ночь на пятницу Латвию с запада начнет пересекать зона дождей, после которой в Курземе и местами в центральной части страны выглянет солнце, сообщает агентство ЛЕТА.

Больше осадков ожидается ночью в Курземе и с утра в центральных районах. Днем в восточной и юго-восточной части страны ожидается не сильный, но затяжной дождь.

Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, ночью на побережье порывами до 16 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +4..+8 градусов, в Курземе - до +8..+9 градусов.

В Риге во второй половине ночью и с утра в пятницу пройдут дожди, однако днем больших осадков синоптики не обещают, и между облаками может выглянуть солнце. Ночью порывы южного ветра усилятся до 11 метров в секунду, а температура воздуха составит примерно +5 градусов. Днем ветер немного стихнет, а воздух прогреется до +7..+8 градусов.