Утро пятницы - дождливое, но днем выглянет солнце

В пятницу в юго-восточных районах Латвии идут небольшие затяжные дожди, в других регионах осадки кратковременные, сообщает агентство ЛЕТА.

В Курземе, как и в части Земгале и Видземе, облаков станет меньше, выглянет солнце.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха повысится до +4..+9 градусов.

В Риге значительных осадков не ожидается, облачный покров станет тоньше, ветер стихнет, а воздух прогреется до +7..+8 градусов.

Утром в пятницу по всей Латвии облачно, местами моросит дождь, сильнее осадки на западе Видземе.

Дует умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье его порывы достигают 15 метров в секунду.

Температура воздуха составляет +2..+6 градусов, на западе Курземе потеплело до +7..+9 градусов.

В Риге с утра дождливо, температура воздуха составляет +5 градусов.