Вейонис: Латвия никогда не была так сильна и уверена. Спасибо союзникам

В военном отношении Латвия еще никогда не была так сильна и уверена в своей безопасности, как сейчас, кода ощущает поддержку верных союзников, заявил на параде в честь Дня Лачплесиса президент Раймонд Вейонис.

«Как и столетие назад, когда

завоевать свободу Латвии нам помогли эстонские и польские солдаты, британские и французские военные корабли,

надежная поддержка союзников незаменима и сегодня.

И действительно, в военном отношении мы никогда еще не были так сильны и уверены в своей безопасности. В этом году к нашим Национальным вооруженным силам присоединился многонациональный батальон НАТО», - сказал президент.

Вейонис в выступлении поблагодарил всех, кто стоит на страже отечества - военнослужащих, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных и спасателей.

«Безопасность является основой независимости. Перед лицом павших героев наша обязанность - не только уберечь то, что мы завоевали, но и заботиться о том, что мы уберегли. Доказывать, что Латвия стоит того, чтобы за нее бороться. Потому что у нас есть свобода,

мы можем расти и строить свое государство, чтобы оно стало еще лучше, а будущее - еще светлее» - сказал Вейонис.

День Лачплесиса отмечается в честь победы латвийской армии над Западной добровольческой армией (так называемыми войсками Бермонта) 11 ноября 1919 года. Латвийская армия начала решающее наступление на армию Бермонта 9 ноября, а 11 ноября она была изгнана из Риги. Во время боев Латвия потеряла 743 солдата, в том числе 57 офицеров.