Ведущие должностные лица ГПСС и Госполиции получили генеральские звания

Правительство поддержало сегодня присвоение генеральских званий ведущим должностным лицам Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) и Госполиции.

Генеральское звание присвоено начальнику ГПСС Оскару Аболиньшу и его заместителю Кристапу Эклонсу.

Аболиньшу звание полковника было присвоено в ноябре 2014 года. Он прослужил в звании полковника более половины срока, установленного для получения генеральского звания.

Аболиньш имеет необходимое согласно нормативным актам образование, а оценка его деятельности соответствует результату А1. Требованиям нормативных актов соответствуют также здоровье и физическая подготовка.

С учетом всего вышеназванного звание генерала присваивается ему досрочно.

Эклонс отслужил в звании полковника весь установленный для получения генеральского звания срок - пять лет.

Также звание генерала присвоено замначальника Госполиции, начальнику Рижского регионального управления Юрису Шулте.

Генерал получает доплату за специальное звание 167 евро, полковник - 135 евро, рядовой - 14 евро.