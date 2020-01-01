Свет против тьмы! Прошла акция в защиту русского образования

В четверг, 16 ноября в 16.00 начался заявленный Латвийским русскийм союзом марш в защиту русского образования. Марш протеста назвали «Свет против тьмы! Просвещение против мракобесия!». И все участники были приглашены взять с собой фонарики, чтобы освещать путь до здания Кабинета министров.

Шествие началось у здания Министерства образования и дальше участники протеста пройдут по маршруту до Кабинета министров.

Далее люди пошли через Бастионную горку к Посольству Франции, потом по бульвару Райня до посольства Германии, затем - по центральной аллее на Бривибас до Кабмина. С 16.45 до 17.25 заявлен митинг напротив Кабинета министров.

В ходе акции протеста прозвучали мнения о то, что Министерство образования не обсуждало реформу об языке обучения только на латышском с партнерами и другими заинтересованными сторонами.

FOTO: Ieva Leiniša/LETA

По наблюдениям агентства LETA в акции участвуют пожилые люди и люди средних лет, школьников по-прежнему мало.

Очевидцы сообщают, что достаточно много в толпе родителей с колясками, школьников, у которых уже закончились уроки.

По расчетам сопредседателя Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослава Митрофанова, в акции участвуют около 5 тыс. человек. Такой результат достигнут благодаря социальным сетям, потому что информация наконец начала распространяться. Он обещал еще более многочисленную акцию, если правительство не откажется от своей инициативы.

FOTO: Ieva Leiniša/LETA

Около 17 часов протестующие занимали всю часть бульв. Бривибас напротив Кабинета министров.

В Латвии должна быть обеспечена автономия учебных заведений нацменьшинств,

заявили собравшиеся на пикет против инициативы правительства о переводе образования только на государственный язык.

Мирослав Митрофанов заявил, что некоторое время назад на портал «Manabalss.lv» была подана инициатива об автономии школ нацменьшинств, но опубликована она не была. Цель инициативы - вывести образование нацменьшинств из ведения Министерства образования и науки (МОН), потому что «министерство с этим не справляется».

Инициативу активисты планируют подать в Кабинет министров.

Цель марша – напомнить властям о содержании второй статьи Сатвесме – конституции Латвии, которая гласит, что власть в стране принадлежит народу. Русские и русскоязычные жители – часть народа Латвии, и они имеют право самим решать, на каком языке учить наших детей.

Напомним, 6 октября министр образования Карлис Шадурскис заявил, что с 2020/2021 учебного года обучение в общеобразовательных средних школах будет осуществляться только на латышском языке. Это заставило родителей и общественников выйти на улицу с акциями протеста.