И снова синоптики «пудрят мозги»: теперь нам обещают новый рекорд

Погодные условия в выходные дни будет определять циклон, поэтому временами ожидаются дождь и мокрый снег. Больше всего осадков будет в Курземе, где 18 ноября местами возможен сильный дождь. На большей части территории Латвии в праздничный день осадков будет мало или не будет вообще, будет дуть сильный южный, юго-западный ветер, на морском побережье его скорость в порывах может достигать 19 м/сек.

В первой половине следующей недели температура воздуха опустится ниже нулевой отметки, местами образуется снежный покров, а в конце недели может потеплеть до +7..+11 градусов. +11 градусов - самая высокая температура воздуха, зарегистрированная на территории Латвии на исходе ноября.

Да, все прогнозы очень и очень противоречивые. Как уже сообщал Русский TVNET, новый прогноз GFS обещает через неделю в восточной части Латвии снег глубиной до 20 сантиметров, а также достаточный мороз ночами после 20 ноября, чтобы можно было открывать снежные трассы. Впрочем, пока что эти прогнозы хрупки.

В свою очередь ECMWF обещает всего несколько сантиметров снега. При этом зимой, по мнению синоптиков, в нашем регионе ожидается высокое атмосферное давление, в результате чего осадков будет меньше. Прогнозы Met Office противоположны - модель складывается в пользу теплой зимы.

Кстати, до 20 ноября GFS прогнозирует в Курземе около 30 мм осадков, опять начнет расти уровень воды. Синоптики снова напоминают о морозе и снеге на будущей неделе.