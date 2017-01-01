Латвийцы чаще всего делают покупки в интернете с помощью компьютера

Жители Латвии, делающие покупки в интернете, чаще всего используют для этого компьютер, свидетельствуют данные проведенного компанией «Kantar TNS» исследования «Connected Consumer».

С помощью компьютера покупки в интернете делают 92% респондентов, с помощью смартфона - 2%, еще 2% опрошенных делают их с помощью планшетного компьютера.

В Эстонии покупки в интернете с помощью компьютера делают тоже 92% опрошенных, с помощью планшета - 4%, смартфона - 2% респондентов. В Литве эти показатели составляют соответственно 90%, 4% и 3%.

Больше всего в европейских странах компьютер для покупок в интернете жители используют в Польше (95%), смартфон - в Ирландии (8%), планшет - в Дании и Великобритании (9%).

В ходе исследования «Connected Consumer» были опрошены жители более 63 стран мира. В Латвии опрос проводился с 1 апреля по 30 июня 2017 года, в нем участвовала 1000 респондентов старше 16 лет.