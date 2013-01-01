Ремонт Островного моста: еще пару лет и еще 13 миллионов

Рижская дума одобрила выделение дополнительных 13 млн евро для второй очереди реконструкции Островного моста, а это означает, что расходы с первоначально намеченных 17,3 млн евро вырастут до более чем 30 млн, - сообщает Dienas Bizness.

Однако и.о. директора департамента сообщения Рижской думы Эмилс Якринс допускает, что все 13 млн евро не понадобятся, потому что во время разработки проекта реконструкции Центральное агентство финансов и договоров (CFLA) попросило увеличить необходимое финансирование на ремонт моста, чтобы это не пришлось делать в тот момент, когда будут получены конкретные предложения о реализации работ от строителей.

Якринс отмечает, что

это предварительная оценка затрат на работы, которая появилась в рамках усовершенствования проекта, а реальные затраты не достигнут 30 млн.

В качестве примера он привел первую очередь реконструкции Островного моста, расходы на которую предварительно оценивались в 22 млн евро, а реально составили 9 млн.

«Работы по обновлению комплекса Островного моста разделены на два этапа, соответственно, разделена и подача заявок на получение софинансирования из Фонда сплочения ЕС», - пояснила представитель департамента сообщения Уна Ахуна-Озола. Проект первой очереди реконструкции Островного моста был утвержден в CFLA в начале этого года и включает в себя не только строительство и авторский надзор за работами, но и разработку проекта второй очереди.

В настоящее время полностью разработаны и согласованы четыре строительных проекта по обновлению, перестройке и строительству объектов первого этапа второй очереди реконструкции моста: транспортных эстакад над ул. Краста и на Луцавсале, в том числе эстакады над Закюсалой, моста и эстакады над Биекиенгрависом.