Рижский сиросткий суд переедет в новые помещения

Полным ходом идут работы на ул. Тербатас, 69, куда уже в марте этого года переберутся работники Рижского сиротского суда и кризисного центра Skalbes. Новые помещения будут просторнее и комфортнее, как для самих работников суда, так и клиентов.

По заказу Департамента собственности Рижской думы к нуждам Рижского сиротского суда приспосабливается бывшее здание учебного учреждения на ул. Тербатас, 69. Это трехэтажное здание и пятиэтажная кирпичная пристройка, где когда-то находилась Центральная основная школа, позже присоединенная к Гимназии Наталии Драудзини.

Помимо ремонта самого здания, планируется благоустроить территорию, установить лифт и обеспечить доступность для лиц с ограниченной ответственностью,

восстановить фасад, заменить кровлю. Сейчас в здании, площадь которого 2863,5 кв.м., ведется демонтаж и начаты работы по прокладке инженерных сетей и монтаж.

На текущий момент уже поменяли крышу, провели работы по демонтажу, обновили инженерные коммуникации. Проходят работы по перепланировки внутренних помещений, реновация электроинсталляций. Будет установлена автоматическая система пожарной безопасности, улучшен фасад.

Рядом со зданием появится детская площадка.

По словам заместителя председателя Сиротского суда Инесе Эргле, теперешнее помещения суда, которое находится в Старой Риге, стало для работников слишком маленьким. «Мы начинали работать, когда нас было 20 человек. Сейчас у нас 136 работников. Очень сложные трудовые условия у нас, и для клиентов помещения не очень удобные – узкие коридоры, не хватает комнат. Нет вентиляции, пищеблока», - делится Инесе Эргле.

Новые помещения дадут возможность проводить судебные заседания в соответствии с действующими во всем мире стандартами. Если до сих пор для принятия решения присяжными заседателями, участников суда просят выйти за дверь, впредь в залах заседания, как в районных судах, будут специальные помещения, куда суд сможет удалиться всем составом и принять решение.

Появится большой актовый зал. «В старых помещениях у нас нет места, где собираться большим количеством народа. У нас раз в неделю обучение, раз в квартал по внутренним правилам мы должны проводить собрания, мы встречаемся с партнерами, в том числе и зарубежными. К тому же,

мы центральный сиротский суд в государстве. А помещений не хватает»,

- продолжает представитель сиротского суда.

Будут введены и современные технологии – видео и аудио конференции. «Каждый год мы рассматриваем и международные случаи. Сейчас полгода ведем дело, по которому мы ездим в Англию судиться за одного латвийского ребенка. И мы вынуждены использовать помощь Министерства Юстиции, потому что у нас нет возможностей допрашивать людей посредством видеоконференций. Возможно, с приходом новых технологий не будет нужды так часто за рубеж, но общаться сможем больше», - отметила Эргле.

На первом этаже здания разместиться кризисный центр Skalbes с несколькими кабинетами для консультаций, в том числе для телефонных, помещения для отдыха и административных нужд. У самого суда на первом этаже будет информационный центр, залы для судебных заседаний, помещения для судебного секретариата.

Частые посетители Сироского суда – мамы с колясками и люди в инвалидных креслах.

Сейчас, чтобы посетить муниципальное заведение, для них существуют некоторые сложности – к суду ведет брусчатая дорога, крыльцо с лестницей. В новом здании ступенек у входа не будет, а зал заседаний расположен на первом этаже. На остальные можно будет попасть на лифте.