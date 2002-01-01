Суд оставил на свободе подростка, напавшего на пожилого полицейского

Суд Видземского предместья Риги решил оставить на свободе 15-летнего парня, который вчера в Рижской санаторной школе-интернате, будучи нетрезвым, напал на муниципального полицейского.

Суд сегодня рассматривал вопрос о мере пресечения для подростка.

На парня заведено уголовное дело о нападении на представителя власти.

За это ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.

Инцидент произошел вчера днем в одной из школ на ул. Бривибас гатве. Дежурная по школе незадолго до окончания перемены обратилась к муниципальному полицейскому, который следил за порядком в окрестностях учебного заведения, чтобы он запер двери школы. Когда полицейский преклонного возраста направился к дверям, один из учащихся загородил их и начал с ним спорить. Полицейский попытался оттолкнуть подростка, но агрессивно настроенный парень ударил стража порядка по голове.

Не желая применять физическую силу в отношении несовершеннолетнего, полицейский попытался удержать парня на расстоянии,

но это еще больше разозлило подростка и он вновь набросился на полицейского. Он несколько раз ударил мужчину по голове, а затем, когда тот упал, еще несколько раз пнул ногой. Тем временем за происходящим наблюдали другие школьники, снимая избиение на телефоны.

На помощь пострадавшему полицейскому подоспела школьная медсестра, затем на место происшествия были вызваны медики скорой помощи и сотрудники полиции.

Пострадавший полицейский был госпитализирован, а напавший на него подросток задержан. Парень находился в состоянии опьянения свыше 1 промилле.

Просмотрев один из размещенных в интернет роликов, на котором был заснят инцидент, полиция пришла к выводу, что к нападению причастен еще один учащийся школы, который также ударил полицейского. На парня 2002 г. рожд. заведено административное дело о мелком хулиганстве.

Оба подростка уже ранее попадали в поле зрения полиции.

Также полиция проанализирует меру ответственности родителей подростков. Против них начато административное делопроизводство о невыполнении родительских обязанностей, которое привело к тому, что ребенок совершил мелкое хулиганство и находился в состоянии опьянения. Родителям подростков грозят предупреждения и штрафы в размере от 70 до 210 евро.