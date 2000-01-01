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На Домской площади зажгли главную Рождественскую елку

Русский TVNET
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Фото: Jānis Škapars / TVNET

Более 2000 рижан пришли сегодня вечером (2 декабря) посмотреть на зажжение Рождественской елки на Домской площади. Прадник начался с торжественного отсчета до события. Включение лампочек происходило в музыкальном сопровождении.

В мероприятии приняли участие детско-молодежный вокальный ансамбль Kolibri, актер Марис Безмерс и воспитанники школы барабанщиков Анджея Граудса.

С зажжением елки начали работать и рождественские ярмарки на Домской площади, Эспланаде и площади Ливу. Здесь рижане и гости города смогут приобрести подарки, изделия народных ремесленников, рождественские угощения и другие товары.

По выходным на ярмарках будут регулярно проходить концерты.

Рождество и Новый год
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