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Рейрс: люди, понимающие нужды инвалидов, должны быть в каждой сфере

LETA
Янис Рейрс | Фото: Edijs Pālens / LETA

В каждой отрасли необходимы специалисты, имеющие представление о нуждах людей с инвалидностью, потому что только такие люди могут добиться улучшения ситуации, заявил на открытии дискуссии «Сейм для людей с инвалидностью» министр благосостояния Янис Рейрс.

По его словам, сейчас в Латвии положение инвалидов меняется, и все чаще их можно заметить на улице и на разных мероприятиях, также улучшается положение с занятостью инвалидов, которая за десять лет повысилась с 27% до 37%.

Однако, по словам министра, этих улучшений недостаточно, и

предстоит еще многое делать, чтобы инвалиды могли жить без ограничений.

Председатель правления Латвийской организации людей с особыми потребностями «Sustento» Гунта Анча сказала, что накануне выборов все больше говорится о фейковых новостях, о популизме, но недостаточно - о людях с инвалидностью, которым получать информацию сложнее.

Янис Рейрс
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