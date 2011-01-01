Экономия приводит к легионеллезу: в Латвии скончались уже три человека

В этом году выросло число смертей, вызванных заболеваемостью легионеллезом или так называемой болезнью легионеров, сообщает Skaties.lv.

В основном, болезнь распространяется в централизованно подающейся горячей воде, поэтому в борьбе с заболеванием Министерство экономики просит обязательно соблюдать установленную в государстве минимальную температуру горячей воды.

Наибольшее число заболеваний в Латвии было зарегистрировано в 2011 году, с тех пор количество случаев постепенно сокращается, однако этот год еще не завершился, а число заболевших уже достигло уровня прошлого года. В свою очередь количество смертельных случаев уже выше, чем в прошлом году - от болезни легионеров скончались уже три человека.

Легионеллез - вид пневмонии. Это означает, что болезнь развивается в легких человека. Поэтому нужно помнить, что человек не может «подцепить» болезнь, выпив воды, для этого нужно вдохнуть мелкие капли. Чаще всего паразиты развиваются в таких местах, как души, джакузи, кондиционеры воздуха, пожарные системы. Под угрозой также находятся бани, сауны и увлажнители воздуха.

Легионеллез развивается в стоячей воде температурой от +25 до +45 градусов. Поэтому нагрев воды - один из самых эффективных способов по борьбе с этими бактериями.

Согласно правилам правительства, температура горячей воды должна составлять минимум 55 градусов, однако есть многоквартирные здания, жители которых в целях экономии договорились о небольшом снижении температуры. Минэкономики предлагает запретить такой метод экономии.