«На мигающий желтый». Водители выступили за отключение светофоров ночью

На портале общественных инициатив Manabalss.lv появилось предложение, чтобы в Риге ночью светофоры горели только моргающим желтым светом. По мнению сторонников идеи, это сэкономит водителям время и избавит окружающую среду от лишних выхлопов. Однако в свое время от такой практики Рига уже отказалась из-за возросшей аварийности на дорогах.

Как напомнил радиостанции глава Латвийского автомотоклуба Юрис Звирбулис, еще около десяти лет назад в Риге существовал порядок, когда ночью все светофоры работали в режими моргающего желтого сигнала. Однако от практики отказались из-за возросшего числа ДТП. Помимо этого остались незащищенными пешеходы.

«Люди к этому не были привыкшие и, к сожалению, не соблюдали правила.

Отдельные водители считали, что на мигающий желтый нужно как можно скорее проскочить перекресток.

[В итоге] от мигающего желтого отказались», — пояснил автоэксперт.

Звирбулис согласен, что стоять на пустой улице и ждать, когда загорится зеленый сигнал это «нелогично». Однако, отрегулировать светофоры на желтый свет повсеместно на всех перекрестках – это тоже неверное решение.

«Было бы логично ввести мигающий сигнал светофора частично и посмотреть, как реально люди на это реагируют, как они привыкают. И потом уже смотреть, может, отрегулировать так светофоры везде», — предложил Звирбулис.

С таким мнением согласны и в Государственной полиции. Ее представитель Андрис Лоцс отметил, что в остальных городах Латвии ночью светофоры горят только моргающим желтым.

«Если вы едете в два часа ночи и останавливаетесь у каждого светофора, где вообще нет машин — ну, это, наверное, кого-то раздражает.

[...] Скорее всего, в Риге есть перекрестки, и улицы, где светофоры можно отключать, но надо смотреть, на каких перекрестках надо оставлять — это центр, большие улицы», — указал Лоцс.

В полиции говорят, что вопрос работы светофоров в ночное время дискутируемый. Ночью потока машин нет. Ездят преимущественно таксисты.

«Надо понимать, что перекрестки тоже есть разные. Например, перекресток может не просматриваться, если не соблюдать сигнал светофора, аварийность, конечно, может увеличиться. Но если взять, к примеру, ту же улицу Маскавас, где вы прекрасно видите на 200-300 метров вперед и нет ни одной машины — ну, какая там может быть аварийность?», — говорит Лоцс.

Режим моргающего желтого у светофоров необходим для экономии времени. Речи об экономии электричества в данном случае не идет -- светофор все равно будет гореть.

На данный момент инициатива, чтобы в Риге ночью светофоры горели только моргающим желтым цветом собрала 139 голосов.

В департаменте сообщения Рижской думы говорят, что исключительно желтый сигнал светофора ночью не соответствует стандартам и требованиям безопасности. Представитель департамента Беата Дамбите уверена, что городу нужно идти в другом направлении.

«Весь мир и Рига в том числе постепенно идет на то, чтобы использовать адаптивные светофоры. Они сами могут анализировать ситуацию на дороге и, например, всегда светить зеленым, но переключаться если кто-то подъезжает с пересекаемой улицы. К этой умной системе и надо идти, а не возвращаться к старому методу с желтым сигналом», — заключила Дамбите.

По словам специалиста, в Риге и других городах уже сейчас работают несколько таких адаптивных светофоров.