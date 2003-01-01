Обучение иностранным языкам должно начинаться как можно раньше

В Латвии в ближайшее время планируется внести изменения в учебный план и график обучения иностранным языкам, предполагая, что второй иностранный язык дети начнут изучать уже с 4-го класса, а не с 6-го, как сейчас. Но и этого, по мнению экспертов, недостаточно - надо начинать еще раньше, и первый иностранный преподавать детям не 1-го класса школы, а уже в детском саду.

На английском - 98%

Сейчас в школах иностранные языки преподают постепенно. Первые уроки иностранного языка в школах с латышским языком обучения проходят еще в первом классе, а учить второй иностранный язык ученики начинают в 6-м классе.

В общей сложности в школах Латвии ученикам предоставляется возможность изучать 18 иностранных языков - от более распространенных английского, русского, немецкого и французского до пока еще довольно редких для наших широт китайского, норвежского, шведского и латыни. Неудивительно, что английский, как один из иностранных языков, изучают 98% школьников. Почти треть учеников учат русский, а примерно каждый десятый - немецкий.

В Государственном центре содержания образования (ГЦСО) агентству ЛЕТА рассказали, что в отдельных школах у учащихся есть возможность изучать датский, арабский, итальянский, польский языки, а также иврит.

Первоклашки чаще всего учат английский язык, но в некоторых школах первый иностранный язык иной. Например, в Рижском французском лицее - французский, в Рижской государственной немецкой гимназии - немецкий. Второй иностранный язык сейчас начинают учить в шестом классе. Обычно это русский или немецкий, а в школах нацменьшинств (с десятого класса) чаще всего выбирают немецкий. Третий иностранный язык в Латвии с десятого класса учат в школах с программами углубленного изучения языков.

По окончании средней школы ученики должны сдавать экзамен по одному из иностранных языков. Данные ГЦСО гласят, что ученики могут сдавать централизованный экзамен по четырем языкам, и самые высокие результаты показывают на экзамене по французскому языку. И тут нет ничего странного, так как число школьников, сдающих этот экзамен, очень мало.

Языки - приоритет и ценность

В отчете «Eurydice»«Основные данные о преподавании языков в европейских школах 2017 года» изложена текущая национальная политика стран ЕС в области преподавания иностранных языков и ключевые аспекты внедрения новых подходов к продвижению языкового обучения в начальных и средних школах в будущем, а также информация об исследовательской работе и документах ЕС по вопросам политики.

В отчете утверждается, что лингвистическое разнообразие является частью ДНК Европы. Оно охватывает не только официальные языки государств-членов ЕС, но и региональных меньшинств, которые веками общаются на своем языке на европейской территории, не говоря уже о языках, привносимых различными волнами мигрантов. Поэтому изучение нескольких языков является не только возможностью, но и необходимостью для всех.

Доводы в поддержку амбициозной образовательной политики в отношении иностранных языков многочисленны и закреплены в различных документах Еврокомиссии. Для отдельных лиц знания языков создают личные и профессиональные возможности, тем более гражданство ЕС гарантирует свободу передвижения. Для общества языки способствуют культурному осознанию, взаимопониманию и социальной сплоченности. Для компаний рабочие с языковой и межкультурной компетенцией являются важным ресурсом, помогающим бизнесу добиться успеха и роста на мировых рынках. Короче говоря, развитие компетенций на более чем одном языке имеет важное значение для поддержания открытых, разнообразных, демократических и процветающих обществ в Европе. Отсутствие амбиций в этой области может негативно сказаться на демократических и экономических процессах, а также поставить под угрозу основные ценности и принципы Европейского союза, говорится в отчете.

Позитивные тенденции

На рубеже столетия преподавание двух языков с самого раннего возраста было далеко от реальности в большинстве европейских стран. Фактически, 15 лет назад в большинстве стран школьники начинали изучать первый иностранный язык только в возрасте с 9 до 11 лет. В 2016 году ситуация заметно изменилась. В большинстве стран обязательное обучение иностранному языку начинается в возрасте до восьми лет, то есть, в начальной школе, а в некоторых странах к изучению иностранного языка приступают еще на уровне дошкольного образования.

В 2005 году в странах ЕС хотя бы один иностранный язык изучали 67,3% школьников, а в 2014 году - уже 83,8%. Это увеличение на 16,5 процентных пункта может объясняться в основном снижением возраста, при котором иностранный язык становится обязательным для всех учащихся начальных классов.

Цель Барселонского соглашения заключается не только в раннем начале обучения иностранному языку. Оно также указывает минимальное количество иностранных языков, которые учащиеся должны изучать.

В идеале, все учащиеся должны изучать два или более языков в дополнение к их родному языку.

Во многих странах обучение второму иностранному языку начинается в конце начального образования или в начале среднего образования. Данные Эвридики показывают, что с 2003 года некоторые страны ввели реформы либо для того, чтобы сделать второй язык обязательным предметом, и/или снизить возраст для начала его изучения.

В четырех странах одновременное обучение двум языкам является обязательным для всех учащихся. Три страны приняли реформы, которые существенно снизили начальный возраст обучения второму иностранному языку в качестве обязательного предмета. В некоторых странах обучение второму иностранному языку не является обязательством для всех учеников, а только правом. Другими словами, все школы по всей стране должны предлагать второй язык в учебной программе, но ученики могут не использовать эту возможность.

Уровень участия в изучении английского языка не очень отличается между системами образования, где английский язык является обязательным, и теми, где есть свобода выбора в изученных языков.

Почти во всех странах по меньшей мере 90% всех школьников изучают английский.

Начальный возраст обучения обязательным иностранным языкам и время обучения, предназначенное для этого, являются важными структурными вопросами, которые необходимо решить, сказано в отчете. По мнению экспертов, эффективные методы обучения, высококачественное начальное педагогическое образование и непрерывное профессиональное развитие являются ключевыми факторами успешного прохождения учебного опыта учащихся.

К рекомендациям следует прислушаться

Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага рассказала агентству ЛЕТА, что спрос и интерес к обучению иностранным языкам превышает предложение. «Родители охотно платят за факультативные занятия. Это подтверждает большой интерес и спрос на уроки, а также знания иностранных языков», - сказала Ванага.

Не все родители могут себе позволить заплатить 30 евро за уроки иностранного языка для детей дошкольного возраста, отметила заместитель заведующей кафедры педагогического образования Латвийского университета факультета педагогики, психологии и искусства Иева Маргевича-Гринберга, добавив, что дети, у которых в раннем возрасте была возможность учить иностранные языки, позже преуспевают в обучении этих языков в школе.

«Если бы у страны были дополнительные ресурсы, то иностранные языки надо было бы включить в программу дошкольного образования. Детям в раннем возрасте с помощью игр язык выучить намного легче. А открытия в неврологии показали, что обучение нескольким языкам не мешает развитию ребенка. А как раз наоборот»,

- говорит Маргевича-Гринберга.

Директор Лиепайской 5-й средней школы, где углубленно обучают немецкому языку, Инта Корнеева уверена, что изучение иностранных языков надо начинать как можно раньше. Поэтому приступать к изучению второго иностранного языка до шестого класса, по ее мнению, правильно. До сих пор вторым иностранным языком в этой школе был английский или русский, который начинали изучать в пятом классе. Но со следующего года уроки английского языка начнутся уже во втором классе, ибо так захотели родители.

Ванага надеется, что новый учебный план позволит приступить к обучению иностранным языкам как можно раньше. Также приветствовались бы и более разнообразное языковое предложение. Но в этом случае приходится столкнуться с проблемой нехватки учителей разных языков, так как специалисты чаще всего выбирают работу в сфере переводов, сказала Ванага.

«В больших школах выбор иностранных языков хороший, но в маленьких школах с этим проблемы. Поэтому о равном доступе к услугам для всех учащихся говорить трудно»,

- отметила Ванага.

Корнеева напомнила, что со следующего года будет отменена доплата школам с углубленным изучением языков. Директор считает, что такие перемены повлияют на возможность школ предлагать обучение дополнительным языкам. «Если лишат дополнительного финансирования, то будем вынуждены перейти на обучение двум иностранным языкам, вместо трех», - отметила педагог, добавив, что в Министерство образования и науки (МОН) отправлено очередное письмо с просьбой разрешить ситуацию. Ответа пока нет.

Бывший министр образования и науки Роберт Килис уверен, что дети уже сейчас живут в мультилингвальной среде. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы дети имели возможность обучаться нескольким иностранным языкам. Килис уверяет, что знания только одного языка - это прошлое, и мир движется к многоязычию в системе образования. По его мнению, иностранный язык школьникам должен преподаваться интегрировано, используя, так называемый, метод КЛИЛ (интегрированное обучение содержанию и языку). Бывший министр считает, что учителя уже сегодня могли бы преподавать, используя этот метод. Но есть проблема - нежелание или неумение политиков обеспечить учителей необходимыми ресурсами, указал Килис.

На пороге перемен

Проект нового учебного плана предполагает, что первый иностранный язык во всех школах Латвии по прежнему будут учить с первого класса и первым иностранным языком может быть любой из официальных языков Европейского союза. Выбор должна будет сделать школа в соответствии со своим уставом, а также предложениями родителей. А второй иностранный язык школьники будут изучать уже с четвертого класса.

В течении первых трех лет - первого по третий класс - дети из школ с латышским языком обучения должны будут научиться понимать и использовать простые высказывания и элементарные фразы, а по окончанию шестого класса они уже должны уметь общаться в ситуациях, в которых происходит обмен простой информацией. В тоже время начнется изучение и второго иностранного языка. Авторы проекта предполагают, что

после девяти классов обучения первый иностранный язык школьники будут способны использовать как инструмент межкультурной коммуникации. Это значит, что за девять лет язык будет выучен на таком уровне, чтобы понимать других и четко выражать свои мысли.

А освоение второго иностранного языка в течении пяти лет даст возможность общаться в ситуациях, когда происходит простой обмен информацией.

В школах нацменьшинств план обучения иностранным языкам немного другой. С первого класса ученики этих школ будут изучать три языка - родной, латышский и иностранный.

Но следует отметить, что обучение родному и государственному языкам начнется еще в дошкольном возрасте, то есть, в детсадах. По окончании девяти классов учащиеся школ нацменьшинств по знаниям первого иностранного языка не должны отставать от знаний учащихся школ с латышским языком обучения и знать язык на уровне межкультурной коммуникации, достигнув уровня B1.

В соответствии с планируемой реформой учебного плана, в средней школе уровень знаний первого иностранного языка должен быть подтянут до уровня B2. Старшеклассники должны понимать главную мысль в сложных текстах, говорить достаточно свободно и четко, а также обосновывать свое мнение.

Грядущая реформа учебного плана также предусматривает возможность в средней школе изучать еще два иностранных языка. Планируется, что у старшеклассников будет возможность изучать язык на академическом уровне, а также на иностранном языке изучать и другие предметы.