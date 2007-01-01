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США и НАТО вложили в оборону Латвии более 200 млн евро

LETA
Полигон в Адажи | Фото: REUTERS/Scanpix

США и НАТО за последние 12 лет вложили в оборону Латвии около 203 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Министерства обороны.

В последние 10 лет США реализовали в Латвии несколько программ, развивающих военную инфраструктуру и укрепляющих боеспособность вооруженных сил Латвии. Общая сумма инвестиций США за последние 12 лет превышает 200 млн долларов (примерно 170 млн евро). Эти инвестиции позволили значительно улучшить инфраструктуру Адажской военной базы и авиабазы в Лиелварде.

Правительство США за последние пять лет финансировало более 60 проектов развития инфраструктуры этих двух баз.

США планируют продолжать инвестировать в оборонную инфраструктуру Латвии.

НАТО в 2007-2016 гг. вложило 33 млн евро в реконструкцию Лиелвардского военного аэродрома.

Свой вклад в развитие оборонной отрасли Латвии сделали и другие страны, подарившие экипировку и технику, в том числе Норвегия и Люксембург.

США НАТО
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