Они находят людей даже тогда, когда бывалые специалисты ГПСС сдаются

В чем секрет успеха волонтеров, которые приходят на помощь спасателям и продолжают начатое, поднимая тела утонувших из воды, когда у спецслужб уже не остается надежды и ресурсов, и почему то же самое не всегда удается, казалось бы, более профессионально подготовленным и хорошо экипированным водолазам пожарно-спасательной службы? Таким вопросом задались журналисты программы Bez Tabu.

В ГПСС на данный момент 5 бригад, которые могут производить подводные спасательные работы. По одной в каждом крае и в столице. Волонтеры организации bezvests.lv на место ЧП съезжаются со всей Латвии: их объединяет одна цель - сделать все возможное, чтобы найти утонувшего и передать его прах родным...

В ноябре приходило несколько тревожных новостей - о пропавших рыбаках на озерах Рушону и Дуньезерсе. ГПСС сообщает, что на озере Рушону работали 7 дней от 6 до 7 часов, но, к сожалению, поиски ни к чему не привели. На Дуньезерсе сотрудникам удалось поднять тело одного из двоих затонувших мужчин. А тело второго обнаружили уже волонтеры организации, когда спасатели ГПСС, махнув руками, покинули это место...

bezvests.lv продолжает работу даже там, где сдаются бывалые работники оперативных служб. К слову сказать, и оборудование у волонтеров современнее и модернизированнее, чем у ГПСС.

Гунтис Скроделис, кинолог рассказывает: «Смеемся, что у нас, мол, неограниченное финансирование. Да, денег так много, насколько мы сами из своего кошелька готовы вложить. Мы и собак обучаем, чтобы могли искать утопших. Нам помогают разные предприятия с техникой и оборудованием».

Волонтеры не получают ни цента от государственных или муниципальных учреждений.