Подарки на Рождество: люди хотят денег и путешествий, но дарят еду

В этом году в Латвии самый ожидаемый подарок на Рождество - подарочные карты, которых ждут 39% участников опроса, проведенного финансовым институтом Swedbank, сообщает агентство ЛЕТА.

Как показал опрос, женщины также не откажутся от купленных на рождественских базарчиках подарков (46%) и подарков, сделанных своими руками (25%). В свою очередь 37% опрошенных в Латвии мужчин признали, что о подарках заранее не думают, а идеи возникают непосредственно в момент покупки.

Исследование также показало, что в Топ-3 подарков, которые чаще всего дарят на Рождество, первое место занимают продукты питания. Сладости и другую еду своим близким дарит более трети или 37% жителей Латвии. На втором месте по популярности косметика (30%), на третьем - вышеупомянутые подарочные карты (28%).

То, что часть опрошенных жителей запланировала подарить друзьям и близким, отличается от того, чего они сами хотят получить в праздничный вечер. Несмотря на то, что 22% респондентов хотели бы получить в подарок путешествие, лишь 2% из них обдумывают возможность преподнесения такого подарка. 29% опрошенных не отказались бы от билетов на какое-либо мероприятие, в свою очередь 39% хотели бы выбрать подарок сами, потратив подарочную карту.