В ночь на субботу в части Латвии ожидаются сильные снегопады

В ночь на субботу и сутра в Латгале, а также в Селии и на востоке Видземе, пройдет снег, местами он будет сильным и снежный покров увеличится на шесть сантиметров, сообщает агентство ЛЕТА.

Осадки ожидаются и в Курземе, где будут идти как снег, так и дождь. В других районах страны временами небо будет проясняться. Минимальная температура воздуха составит -1..-5 градусов, на побережье Курземе - 0..+1 градус.

Днем потеплеет до -1..+4 градусов, местами пройдет небольшой снег, а в Курземе - и дождь. По всей Латвии выглянет солнце.

Как ночью, так и днем будет дуть слабый ветер, образуется туман.

В Риге ожидается облачная погода с прояснениями, без значительных осадков. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, температура воздуха составит от -2..-3 градусов ночью до 0..+1 градуса днем.