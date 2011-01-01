Все больше жителей Латвии считают, что у правительства в стране слишком много власти, свидетельствуют данные опроса SKDS.

В этом году 39% заявили, что в Латвии у правительства слишком много власти. Это на восемь процентных пунктов больше, чем в 2015 году и столько же, сколько в 2011-м. В 2012 году 44% населения считали, что в Латвии у правительства слишком много власти.

На 5 процентных пунктов меньше по сравнению с 2015 годом стало тех, кто считает, что у правительства столько власти, сколько нужно - в этом году так думают 33% опрошенных.

12% жителей считает, что у правительства слишком мало власти, а 17% не смогли дать ответа на поставленный вопрос.