Stockmann продает продуктовые магазины

Как сообщает издание Talouselämä, финское антимонопольное ведомство (Kilpailuvirasto) посчитало, что покупка Stockmann кардинально не изменит продуктовый рынок республики, а также не скажется на цене и качестве предоставляемых услуг. В результате сделки S-group увеличит свою долю до 40% в Хельсинки, пишет Majandus.

Изменение коснутся 700 сотрудников Stockmann, которые перейдут на работу в S-group.

В странах Балтии продуктовые магазины по-прежнему будут находиться в собственности Stockmann.

Stockmann müüb toidukauplused