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Stockmann продает продуктовые магазины

rus.postimees.ee
Фото: LETA

Финское антимонопольное ведомство разрешило Stockmann продать свои гастрономы концерну S-group.

Как сообщает издание Talouselämä, финское антимонопольное ведомство (Kilpailuvirasto) посчитало, что покупка Stockmann кардинально не изменит продуктовый рынок республики, а также не скажется на цене и качестве предоставляемых услуг. В результате сделки S-group увеличит свою долю до 40% в Хельсинки, пишет Majandus.

Изменение коснутся 700 сотрудников Stockmann, которые перейдут на работу в S-group.

В странах Балтии продуктовые магазины по-прежнему будут находиться в собственности Stockmann.

Stockmann müüb toidukauplused

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