В ближайшие сутки ожидается туман и небольшие осадки

В субботу вечером на большей части территории Латвии сохранится туман, местами с видимостью 500-900 метров, температура составляет +2..-2, на дорогах местами гололедица.

В воскресенье погода не изменится - будет пасмурно, туманно, местами небольшие осадки. В Курземе может выглянуть солнце.

Ветер слабый, западный, южный. Температура воздуха ночью составит 0..-4 градуса, днем -2..+2, на побережье до +4 градусов.

В Риге в воскресенье возможны небольшой снег, моросящий дождь, туман и гололед, температура составит около нуля градусов.