«Мы не вымерли и не вымрем!» Один из 6337

В течение двух лет с 31 января 2015 года с карты Латвии пропали 322 поселка. 31 декабря прошлого года в Латвии насчитывалось 6337 поселков, 31 января 2015 года - 6659, свидетельствует статистика Государственного регистра адресов. Закрытые школы и больницы, разрушенные дороги и нехватка рабочих мест - это то, почему люди решают покинуть места, где годами пускали корни. Однако, возможно, многие не знают, что, несмотря на суровые условия, здесь собственноручно обустраивают парки, приводят в порядок окружающую среду, создают новые легенды.

Незадолго до Рождества в латвийских СМИ прозвучала информация, что в резиденции латвийского Деда Мороза - в Зиемупе - закрывается единственный магазин. Чтобы проиллюстрировать эту новость, СМИ выбрали фотографии с полуразрушенными зданиями, но каково Зиемупе на самом деле?

Зиемупе - настоящий источник вдохновения для писателей, которые хотят добиться славы и наград. Так сложились звезды, что в Зиемупе в концентрированном виде происходили самые удивительные события, обитают самые необычные люди, здесь ищут спокойствия известные в Латвии личности. Здесь живет журналистка Сандра Вейнберга, какая-то собственность есть и у кинокритика Диты Риетумы. Ищущая политического убежища российская журналистка Ольга Шакина нашла дом в Зиемупе. Режиссер Лайла Пакалниня сняла здесь свой документальный фильм «Теодор», писательница Яна Эгле написала о Зиемупе рассказ, который был включен в сборник «Gaismā».

«Вы, 777 потемневших зиемупчан»

«Получается так, что, въезжая в дневное время, ни одного человека здесь не встретить», - говорит руководитель зиемупской библиотеки Вайна Витола. Она - человек-оркестр Зиемупе. Руководит библиотекой, работает как гид. В ведении библиотекаря - нужды местных жителей. Нужно записаться к доктору? Книжку? Продукты, праздничное мероприятие? Пожалуйста! Большая часть жителей Зиемупе ездит на работу в другие места - около 30 - в Лиепаю, 8 работают в самоуправлении, 9 - на территории самоуправления. 33 - дети. Автобус в Лиепаю из Зиемупе курсирует раз в день. В полвосьмого утра выезжает из Зиемупе, обратно в город - в полчетвертого вечером. Особого смысла в этом нет, так как на работу на таком не поедешь. Однако, несмотря на кажущуюся тишину, есть семьи, которые сюда возвращаются. Зиемупе оживает летом, у поселка есть свой дачный район с 24 участками земли. FOTO: Jānis Škapars/TNET

Зиемупская библиотека - настоящий замок света поселка, несмотря на то, что в ней нет рижского блеска и яркости.

В библиотеке - 70 читателей. Вроде бы не много, но это почти половина от числа всех жителей. «У вас в Риге есть читатели в «Замке света«?» - спрашивает Витола.

В свое время жителей в Зиемупе было гораздо больше. Официальной статистики нет, но священник из канцелярии ругался: "Вы, 777 потемневших зиемупчан!". Так же как и тогда, сейчас зиемупчане священника особо не слушают, делая свое дело, однако уважение выказывают. Карта, прикрепленная на стене Народного дома, свидетельствует, что в начале прошлого века в Зиемупе было на сотню домов больше. Однако во все времена в поселке была всего одна улица - улица Каию. Это в честь колхоза "Каия". "У нас никогда не было названий колхозов, как в других местах Латвии - никакого "Коммунизма", "Имантса Судмалиса" или "Ленина", - говорит Витола. Изначально на единственной улице были построены десять домов для трактористов и доярок, но потом постепенно появлялись новые. FOTO: Jānis Škapars/TNET

Когда-то Зиемупе было морским дном, поэтому почва здесь бесплодна - чтобы что-то вырастить, приходится основательно попотеть.

«Была бы работа, были бы и люди, так же как и везде в селах Латвии», - говорит Витола. «Когда началась Атмода, каждый мог взять землю и создать крестьянское хозяйство, но местные не поняли, что делать, так как, чтобы здесь что-то вырастить, нужно приложить огромные усилия. Какой тогда смысл в такой земле? Им не приходило в голову, что земля - это собственность, поэтому местную землю и скупали рижане, маклеры, которые знали, как делаются дела».

Сила Зиемупе

Когда-то в Зиемупе в каждом третьем доме была лодка, люди занимались рыбалкой. С наступлением советской эры попасть в море уже не было так легко. Если кто-то хотел рыбачить, одному пограничнику обязательно нужно было быть рядом. Один раз в 1961 году у рыбаков был большой улов, пограничный корабль, который плыл вдоль горизонта, поднял волну и лодка со всей рыбой, рыбаками и пограничником перевернулась. Одного рыбака унесло в море, другой забрался на дно лодки, пограничник остался плавать. Сказал, что молодой, попытается выплыть. Через две недели его нашли у мола Павилосты, с тех пор рыбачить запретили вовсе, позднее лодки сожгли. FOTO: Jānis Škapars/TNET

«Сила Зиемупе - это вересковые цветы, шелест моря и гостеприимные люди», - говорит Витола. Автор этих слов - зиемупчанка Дайга Кадеге.

Зиемупчане - люди общественные, вместе встречают Новый год, организуют субботники, семейные вечера, которые напоминают советские годы - «благодаря партии и правительству», - смеется Витола. Сценарий более, чем за 35 лет не изменился. На таких вечерах определяют, кто прожил в браке 10 лет, кто - 16, кто - уже 30 или 40 лет. Кто-то начал брак заново, кто-то не испугался и начал все сначала.

«Все, что нам сейчас необходимо - это 8,5 километров асфальта для дороги, которая соединяет Зиемупе с шоссе Вентспилс - Лиепая»,

- говорит Витола. Мест, которые показывать туристам, хватает, только бы была дорога. FOTO: Jānis Škapars/TNET

Польский танкер

Одним зимним утром хозяйка гостевого дома Зиемупе пошла на берег моря и не поверила своим глазам, ей показалось, что она сошла с ума - примерно в 50 метрах от берега на волнах как огромной тарелке стоял польский танкер. Хозяйка медленно и осторожно посмотрела на своего мужа и с облегчением поняла, что он видит то же самое. FOTO: Jānis Škapars/TNET

В 5:30 27 ноября 2009 году а Акменьрагса на мель сел польский танкер «Romanka». Об этом сообщали все латвийские СМИ. Латвийская морская администрация посчитала, что капитан судна уснул. Набежали пограничники, как-никак, произошло нарушение границы.

Три дня посмотреть на танкер ездили огромные толпы людей - каждый день по тысяче. «Дал Бог зимой такой наплыв туристов!» Команда танкера все три дня сидела на корабле и не высовывалась, лишь море полоскало пустые бутылки от водки...

Корабль удалось снять с мели только 29 ноября.

Невероятный «гость» на берегу моря

Рыба-меч - один из невероятных рассказов Зиемупе - на берег моря его выбросило 12 августа 2007 года. Несмотря на то, что верить не хотелось, это было фактом - хоть в энциклопедиях и написано, что рыба этого вида типична для океанов и в Балтийском море встречается редко.

Выброшенная рыба-меч была более двух метров длиной и весила 37 кг, длина «меча» достигала примерно 70 сантиметров.

FOTO: Jānis Škapars/TNET

"Звонили в Региональное управление окружающей среды", - рассказывает Витола. На другом конце отвечают: "Вы сказали рыба-меч? На следующей неделе поедем смотреть ваши дюны, тогда и посмотрим рыбу. "Я говорю, что она стухнет, у вас нет холодильника? "Мне на втором конце: "Зачем вам холодильник? Я как специалист вам говорю - если рыбу выбросило на берег, ее лучше не есть".

Тогда в Зиемупе гостил режиссер и журналист Каспарс Гоба. Запихнул рыбу в джип, отвез в магазин, освободили морозильник и рыбу поместили в него. Когда рыба ехала обратно из Латвийского музея природы, ее снимали и фотографировали журналисты из всей Латвии.

Никто так и не узнал, что примерно 10-летняя «старушка» думала, проделав такой далекий путь и выбрав местом своего последнего пристанища латвийский берег.

Несмотря ни на что, этот ее шаг обеспечил основательную известность в местных СМИ - с ней успели сфографироваться почти все зиемупчане, ее сняли все телеканалы, написали все газеты. Это было Событием.

Не какой-то поддельный метеорит «Tele2», а настоящее Событие! Журналисты были в возбуждении, рейтинги росли, премии тоже, и «импортная» рыба-меч, надо думать, хоть немного, но подняла в эти дни народное хозяйство Латвии. FOTO: Jānis Škapars/TNET

Через год Латвийский рыбный фонд изготовил два муляжа рыба - один из них сейчас находится в Латвийском музее природы, второй - в Народном доме Зиемупе на стене.

Позднее Витола признает, что это не единственная рыба-меч, которую выбрасывало на берег: еще одну, гораздо крупнее, выбросило в Павилосте, еще раньше одну поймали рыболовецкими сетями, недавно и в Лиепае.

Периодически море все-еще выбрасывает на берег различные чудеса, к примеру, книги. Целыми стопками. Витола показывает пожелтевшую обложку книги «Огни Балтийского моря». «Ну где ты еще такую найдешь?» Есть и куда более опасные находки, к примеру, миномет времен Второй мировой войны.

Закрытая зона

В советские времена, так же как и у многих других приморских сел, у Зиемупе был особый статус, так как это была западная граница СССР - сразу же за морем находились злые империалисты. Побережье было разделено на две полосы, вдоль них патрулировали пограничники. До моря нельзя было так просто добежать как сегодня. Тогда можно было отправляться только в установленное время и место. «Мой муж надел рыбацкую одежду, следы были необычными. Позднее пограничники нашли их, пришли к нам домой и потребовали надеть одежду еще раз, а затем поехать на море, чтобы сравнить следы на песке», - вспоминает Витола. FOTO: Jānis Škapars/TNET

От Лиепаи до Акменьрагса в советское время вдоль морского берега было более десяти военных частей.

Чтобы защитить большую лиепайскую базу - Каросту - от возможных нападений, вдоль берега через каждые 25 километров разместили дивизионы зенитных ракет. В большей мере благодаря этому край моря не застроен дачами и частными домами.

Зиемупе защищалось как с моря, так и по воздуху и по суше, здесь находилась военная часть номер 90450 P - закрытая зона. В ней самостоятельно содержались 60 солдат и примерно 20 начальников. Начальники дружили с местными, некоторые их дамы даже пытались в колхозе доить коров и полоть свеклу, чтобы не сойти с ума от скуки. Сейчас дом начальников передалан в гостиницу с красивыми номерами.

В свое время коровы с пастбищ «вламывались» на зону базы. Солдаты с калашниковыми кричали: «Читай доску, читай доску!» Коровы, несмотря на автоматы, читать так и не научились.

По домам Зиемупе ходили переодетые начальники советской армии, местные называли их «чучелами». По неизвестным причинам они всегда переодевались в женщин. Проверялась «народная бдительность» - в течение какого времени зиемупчане сообщат о чужаке в поселке. Когда Латвия вернула независимость, зиемупчанам казалось странным, что по поселку бродят чужаки. Сначала по-привычке вызывали полицию.

«Легенда» Зиемупе - Теодор

Когда режиссер Лайла Пакалниня приезжала в Зиемупе, Теодор всегда сидел на автобусной остановке и пил пиво. Теодор - местная легенда, он был особенным, всю жизнь прожил в Зиемупе, но моря не видел годами. FOTO: Jānis Škapars/TNET

Каждый день у Теодора как крестный путь был поход в магазин за пивом «Pilzenes». Но скупой он был до ужаса. Приходил к парикмахеру и спрашивал: «За сколько стрижешь, девушка?» - «За один лат» - «Ууу, тогда у меня ничего не получится, взял с собой всего 50 сантимов», - пытался вызвать жалость он.

В итоге, его стригли за 50 сантимов. После этого Теодор сразу шел обратно в магазин - «Дай мне одну бутылочку, парикмахер с меня за стрижку всего 50 сантимов взял».

У Теодора был свой «гимн» - «Я, сын богатого отца, женился на сиротке». Напивался, падал под стол и всегда пел. Дом Теодора сгорел.

"Видишь, как и с теми журналистами", - говорит Витола. Пакалниня тогда работала в газете Diena, где публиковала о Зиемупе и рассказ - о том, как туда приезжает выездная аптека, доктора. "С тех пор у нас выездной аптеки и докторов больше нет, так как по-правде это незаконно. Сейчас к врачу нужно ехать в Вергале, там он принимает по средам. Путь до больницы в Вергале обеспечивает самоуправление.

Сухопутный моряк Анна-Юрис или Труп в «Гольфе»

Писательница Яна Эгле написала о Земупе рассказ, включенный затем в сборник «Gaismā», за который литератор получила награду года. В Зиемупе примерно 20 лет назад жил транссексуал - женщина по имени Анна, которая иногда считала себя мужчиной Юрисом. Местные называли ее сухопутным моряком, так как Анна-Юрис и летом и зимой была носила тельняшку. Когда Анна-Юрис стала старой, ей выписали помощника - местного фельдшера.

В один день помощница пришла и увидела - двери, окна закрыты, Анна-Юрис не отзывается. Помощница позвонила подруге - ветфельдшеру по профессии. Та приехала на своем «Гольфе». Пятница, в волостном совете уже никого нет, а в дом попасть надо. В итоге женщины подумали и разбили окно дома, залезли внутрь и увидели, что Анна-Юрис действительно мертвее мертвого. И что дальше? Двери закрыты, ключа негде не видно, труп дома оставить нельзя - крысы обглодают. FOTO: Jānis Škapars/TNET

Для кого-то, возможно, неразрешимая ситуация. Только не для женщин Зиемупе! Они вытащили труп через окно, положили в «Гольф» (и положить туда труп совсем не так просто... особенно в тот «Гольф», в котором только передние двери), одна села назад, мертвеца пристегнули рядом с водителем и поехали, моля Бога, чтобы по дороге не остановила полиция.

Вряд ли полиция бы это поняла... Но она не остановила. Привезли труп, положили в гроб и разместили в сарайчике для дров. Это было время, когда денег у самоуправления было мало. Сами Анну-Юриса одели в платье мамы, сами обмыли, сами и похоронили. Таков рассказ Зиемупе.

Витола вспоминает, что не все рассказали писательнице, но она пишет много и сама придумала и попала в яблочко.

К примеру, Эгле в своем рассказе упомянула, что за моряком ходила целая толпа котов. На самом деле коты не ходили, а собаки - еще как. И то, что мертвеца одели в платье мамы, писательнице не говорили, но она, как и все творящие люди, которые где-то там наверху, в космосе, объединены в единую информационную сеть, это угадала и написала. FOTO: Jānis Škapars/TNET

Таково Зиемупе. Когда осенью закрыли единственный магазин поселка, о нем говорила вся Латвия. «Приехали, сняли, и в конце только хуже сделали», - рассказывает Витола. Но зиемупчане борются, живут и зла не помнят. Несмотря на то, что до асфальтированного шоссе нужно ехать восемь километров не по самой лучшей дороге, где земля неплодородна, они не опускают руки - ведь они уникальны...