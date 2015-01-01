Социолог: оптимизм латвийцев достиг рекорда за последние 15 лет

Оптимизм жителей Латвии по поводу будущего — необычно высок. Социолог и глава Центра исследований общественного мнения SKDS Арнис Кактыньш говорит — такого роста позитивных настроений страна не переживала за последние 14-15 лет, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

По словам Кактыньша, последний раз столь позитивные настроения отмечались в 1999 году.

«Похоже, что в Латвии который год уже который год подряд неплохой прирост ВВП, прошлогодние цифры совсем хорошие. Среднестатический прирост заработной платы тоже существенен. Мы видим, что дела постепенно идут в гору, и это добавляет нам оптимизма», — пояснил исследователь.

Социолог также отметил, что

последние годы изменились темы, которые латвийцев волнуют больше всего.

Если в последние годы это были глобальные проблемы, то теперь жителей в первую очередь беспокоят внутренние дела.

«Если еще в прошлом и позапрошлом году очень волнующей темой для латвийцев были беженцы, наплыв мусульман и беспокойство по поводу России, то теперь актуальность этих тем уменьшилась. Уровень настороженности уже несравним с тем, каким он был два-три года назад. Внешние проблемы ушли на второй план, остаются наши внутренние проблемы. Это уменьшение числа жителей, ну и старые-добрые темы — экономика, здравоохранение, образование, и так далее», — отметил Кактыньш.