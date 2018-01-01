Латыш на Аляске, или Как путешествовать, сидя за столиком кафе

Знакома ли вам атмосфера «квартирника», на котором родственники и близкие знакомые за просмотром слайдов и фотографий слушают впечатления от поездки в дальние страны, делятся опытом и впечатлениями? «Это мы на фоне Эйфелевой башни, а это дядя Толик на фоне моря с обгорелыми плечами», - помните? Сегодня в рамках рубрики «Другая Рига» мы расскажем вам о том, где в столице Латвии можно не только посмотреть фотографии путешественников в уютной домашней атмосфере, но и послушать об уникальном опыте туристов-авантюристов, покоряющих самые невероятные точки земного шара.

В маленьком кафе в тихом центре начинают собираться люди. Те, кто приходит пораньше, успевают занять столики, те, кто подтягивается к самому началу мероприятия, занимают места в импровизированном зрительном зале, те, кто приходит аккурат к началу, сидят на картонных стульях и толпятся в проходе. На небольшой сцене появляется человек - он далеко не оратор и не профессиональный актер, однако первые произнесенные им слова захватывают -

слушая историю своих соотечественников-путешественников, будто бы сам перемещаешься в пространстве и переживаешь эмоции от увлекательного путешествия... только сидя за столиком с ароматным напитком и хрустящими закусками!

Русский TVNET посетил мероприятие в кафе Buberts, в рамках которого латыш Нил Алексис Липстов, называющий себя «глобальным гражданином мира», рассказал о путешествии на Аляску. 1 месяц и 3000 евро, включая авиабилеты.

Первая остановка - Нью-Йорк. Нил рассказал, как прошел паспортный контроль, поделившись с таможенниками тем, что в Америку прибыл для того, чтобы осуществить свою мечту. Далее следовали 5 дней, проведенных с 3 местными семьями, которых он нашел с помощью сервиса Couchsurfing.

Далее - Анкоридж.

Первый вечер в городе обернулся для нашего соотечественника настоящим приключением - поездкой на желтом Corvette 1985 года со своими новыми друзьями, которая закончилась «знакомством» с американскими полицейскими.

«На протяжении получаса представители полиции, поинтересовавшись, принимал ли водитель алкоголь, наркотики и антидепрессанты, просили водителя пройти по ровной линии, дотянуться до носа указательным пальцем, стоя на одной ноге, и так далее. После того, как мой знакомый, управлявший нашим Corvette, выполнил все эти выкрутасы, ему было предложено дыхнуть в алкометр», - вспоминает Нил и смеется.

И, наконец, цель всей поездки - Волшебный автобус 142, который является местом паломничества тысячи экстремальных путешественников со всего мира.

Заброшенный автобус, расположенный в 40 километрах к западу от Хили на территории национального заповедника Denali National Park, привлекает отчаянных туристов тем, что здесь с небольшими запасами еды и снаряжения четыре месяца жил американский путешественник Кристофер Джонсон Маккэндлесс, взявший в ходе своих странствий имя Alexander Supertramp (Александр Супербродяга - прим.ред.). История уединения закончилась тем, что мужчина умер от истощения.

Американский путешественник вёл дневник, который после его кончины стал достоянием общественности - в общей сложности он содержит записи за 189 дней, в которых описываются впечатления Криса.

Примечательно, что после нескольких месяцев жизни в дикой природе, он решил вернуться к цивилизации, но обнаружил, что путь назад оказался прегражден рекой Текланика.

В 400 метрах от Криса была переправа через реку, однако он этого не знал, поскольку карты у него не было.

Подобные мероприятие проходит в кафе Buberts регулярно. Организатором неформальных лекций путешественников является организация Piedzīvojuma Gars.

FOTO: facebook

В январе у всех желающих рижан и гостей столицы есть возможность послушать об опыте работы в сфере туризма в Нигерии; латвийцах, которые провели 4 месяца на Гавайских островах; из первых уст узнать о путешествии из Оклахомы до Мексики и т.д.

Кстати, вход на мероприятия бесплатный, язык спикеров - латышский.

Напомним, в рамках проекта «Другая Рига» Русский TVNET рассказывает о секретах, загадках и «фишках» столицы. Все статьи о Риге можно прочитать здесь:

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