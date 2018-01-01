Латыш на Аляске, или Как путешествовать, сидя за столиком кафе

Знакома ли вам атмосфера «квартирника», на котором родственники и близкие знакомые за просмотром слайдов и фотографий слушают впечатления от поездки в дальние страны, делятся опытом и впечатлениями? «Это мы на фоне Эйфелевой башни, а это дядя Толик на фоне моря с обгорелыми плечами», - помните? Сегодня в рамках рубрики «Другая Рига» мы расскажем вам о том, где в столице Латвии можно не только посмотреть фотографии путешественников в уютной домашней атмосфере, но и послушать об уникальном опыте туристов-авантюристов, покоряющих самые невероятные точки земного шара.
В маленьком кафе в тихом центре начинают собираться люди. Те, кто приходит пораньше, успевают занять столики, те, кто подтягивается к самому началу мероприятия, занимают места в импровизированном зрительном зале, те, кто приходит аккурат к началу, сидят на картонных стульях и толпятся в проходе. На небольшой сцене появляется человек - он далеко не оратор и не профессиональный актер, однако первые произнесенные им слова захватывают -
слушая историю своих соотечественников-путешественников, будто бы сам перемещаешься в пространстве и переживаешь эмоции от увлекательного путешествия... только сидя за столиком с ароматным напитком и хрустящими закусками!
Русский TVNET посетил мероприятие в кафе Buberts, в рамках которого латыш Нил Алексис Липстов, называющий себя «глобальным гражданином мира», рассказал о путешествии на Аляску. 1 месяц и 3000 евро, включая авиабилеты.
Первая остановка - Нью-Йорк. Нил рассказал, как прошел паспортный контроль, поделившись с таможенниками тем, что в Америку прибыл для того, чтобы осуществить свою мечту. Далее следовали 5 дней, проведенных с 3 местными семьями, которых он нашел с помощью сервиса Couchsurfing.
Далее - Анкоридж.
Первый вечер в городе обернулся для нашего соотечественника настоящим приключением - поездкой на желтом Corvette 1985 года со своими новыми друзьями, которая закончилась «знакомством» с американскими полицейскими.
«На протяжении получаса представители полиции, поинтересовавшись, принимал ли водитель алкоголь, наркотики и антидепрессанты, просили водителя пройти по ровной линии, дотянуться до носа указательным пальцем, стоя на одной ноге, и так далее. После того, как мой знакомый, управлявший нашим Corvette, выполнил все эти выкрутасы, ему было предложено дыхнуть в алкометр», - вспоминает Нил и смеется.
И, наконец, цель всей поездки - Волшебный автобус 142, который является местом паломничества тысячи экстремальных путешественников со всего мира.
Заброшенный автобус, расположенный в 40 километрах к западу от Хили на территории национального заповедника Denali National Park, привлекает отчаянных туристов тем, что здесь с небольшими запасами еды и снаряжения четыре месяца жил американский путешественник Кристофер Джонсон Маккэндлесс, взявший в ходе своих странствий имя Alexander Supertramp (Александр Супербродяга - прим.ред.). История уединения закончилась тем, что мужчина умер от истощения.
On April 27th 1992, Chris McCandless writes his final 2 postcards to Jan Burres and Wayne Westerberg. Going into the Alaskan backcountry was something Chris had to do for himself acknowledging that it might be the last thing he ever does. #intothewild #chrismccandless #alexsupertramp #magicbus142 #stampedetrail
Американский путешественник вёл дневник, который после его кончины стал достоянием общественности - в общей сложности он содержит записи за 189 дней, в которых описываются впечатления Криса.
Примечательно, что после нескольких месяцев жизни в дикой природе, он решил вернуться к цивилизации, но обнаружил, что путь назад оказался прегражден рекой Текланика.
В 400 метрах от Криса была переправа через реку, однако он этого не знал, поскольку карты у него не было.
Подобные мероприятие проходит в кафе Buberts регулярно. Организатором неформальных лекций путешественников является организация Piedzīvojuma Gars.
В январе у всех желающих рижан и гостей столицы есть возможность послушать об опыте работы в сфере туризма в Нигерии; латвийцах, которые провели 4 месяца на Гавайских островах; из первых уст узнать о путешествии из Оклахомы до Мексики и т.д.
Кстати, вход на мероприятия бесплатный, язык спикеров - латышский.
Напомним, в рамках проекта «Другая Рига» Русский TVNET рассказывает о секретах, загадках и «фишках» столицы. Все статьи о Риге можно прочитать здесь:
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