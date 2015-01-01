Залечили до смерти: Мужчину лечили он инсульта, потом от эпилепсии. А умер он от рака

Сначала Имантса лечили он инсульта, потом от эпилепсии. А умер он от рака. И виноват в этом по заключению экспертов сам пациент, рассказывает передача «Личное дело» на LTV7.

Инта Лапиня с мужем Имантсом прожили вместе более 30 лет. Они состояли в официальном браке, потом развелись, но продолжали жить вместе. В августе 2014 года Имантс Лапиньш поступил в больницу без сознания, где ему и поставили диагноз — инсульт.

«Врач нам говорит: вы, конечно, извините, но он будет у вас овощем», – рассказала «Личному делу» Инта Лапиня.

Однако, Имантс Лапиньш, которого врачи сочли овощем, на следующий день встал и пошел.

«Он открыл глаза и не на латышском, а на русском языке мне ответил: «Не дождетесь!». И встал с постели», – поделилась супруга.

Пять дней к Имантсу Лапиньшу, по словам Инты, пока он лежал в больнице, ходили врачи, к нему водили студентов.

Демонcтрировали, как редкий экспонат – человека, без последствий пережившего обширный инсульт.

Имантса выписали из больницы. Но через месяц он снова упал и потерял сознание.

Ему поставили новый диагноз - эпилепсия, падение сопровождается судорогами.

Мужчину обследуют. В феврале 2015 года делают операцию по расширению сонных артерий. А через полгода в августе 2015 года Имантс Лапиньш снова без сознания поступает в больницу.

«Врач мне говорит, что у него рак мозга и самая худшая разновидность глиобластома. И показывает снимки, которые были сделаны 12 февраля. За полгода до этого. Там видно, образование размером в полтора сантиметра. Но в выписке из больницы оно не упомянуто. А сейчас опухоль уже шесть-семь сантиметров. Я спрашиваю врача: «А можно сделать облучение? У нас же есть в Латвии такой аппарат, которым можно облучить».

Он говорит: «Да. Можно было сделать. Но только, когда опухоль была размером до трех сантиметров. Если бы ее обнаружили тогда в феврале, все было бы хорошо». – рассказала Инта Лапиня.

30 января 2016 года Имантс Лапиньш умер от рака мозга. Инта Лапиня уверена: ее супругу поставили неверный диагноз, неправильно лечили.

Название больницы и имена врачей Инта Лапиня называть но хочет. Но рассказывает, что обратилась с заявлением в Инспекцию здоровья, чтобы получить компенсацию из Фонда риска. Отсюда выплачиваются деньги пациентам или их родственникам в случае врачебной ошибка.

Фонд находится в ведении Национальной службы здоровья. Максимальная сумма выплаты за смерть пациента составляет 142 290 евро. От нее высчитывается процент вины врачей, он то и выплачивается пострадавшим. Оценкой ущерба занимается Инспекция здоровья. Но по словам Инты, после подачи всех материалов, дело ее мужа лежало полгода в Инспекции мертвым грузом.

«Когда я сказала, что приду с судебным исполнителем, чтобы он зафиксировал, что в деле есть, а чего там нет, только тогда инспекция отправила первый запрос семейному врачу и инспектору радиологу», - говорит женщина.

Инспекция пришла к заключению, что Имантс Лапиньш убил себя сам - курением и другими вредными привычками. И отказала в выплате компенсации.

Тогда Инта Лапиня обратилась к Олафу Либерманису. Он врач-пластический хирург, имеет частную клинику по лечению пролежней и компанию Riska fonda konsultācijas. Когда в стране появился Фонд риска, из которого начали выплачивать компенсации за врачебные ошибки, Олаф Либерманис понял, что 70% пациентов его клиники могут претендовать на денежное возмещение.