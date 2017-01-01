Пойдешь работать продавцом за 1000 евро?

В торговых сетях по всей Латвии уже долгое время свободны 750 рабочих мест продавцов и кассиров, характеризует критическую нехватку рабочих рук председатель правления Латвийской ассоциации работодателей Виталий Тихоненко. Низкая зарплата - не единственная причина, почему люди не хотят работать в торговле.

Унижения каждые пять минут и стереотип, что продавцами идут работать тогда, когда не могут найти ничего другого - причины, почему у работы продавца и кассира низкий престиж, говорит Тихоненко. Для общества статус ниже, чем у продавца, только у уборщика. И то, что растет спрос на продавцов, ранее указало предприятие по отбору персонала «CV-online».

«Клиенты не считают профессию кассира или продавца заслуживающей внимания. От 70 до 75% опрошенных считают, что навыки в этих профессиях не нужны, но это не соответствует истине», - продолжает руководитель ассоциации. На самом деле, профессия продавца и кассира не так и легка - нужна способность коммуницировать, точность, навыки, скорость. Кроме того, эта работа материально ответственна.

К сожалению, уровень зарплат соответствует стереотипам общества. Тихоненко говорит, что упомянутая средняя зарплата продавцов в 600 евро не совсем соответствует реальности. Данные ассоциации свидетельствуют, что эти сотрудники торговли преимущественно получают зарплату, немного превышающую минимальную - не более 400 евро на руки. «Если только человек не перарабатывает, выходя в праздники, выходные и беря дополнительные смены, тогда он получит немного больше минимальной зарплаты».

Однако экономисты не исключают, что в течение следующих двух-трех лет средняя брутто-зарплата продавца магазина может вырасти до 1000 евро.

То, что зарплаты продавцов в ближайшее время вырастут, новостям LNT подтвердил крупнейший работодатель на рынке продуктовых магазинов «Maxima». На этом предприятии зарплаты обещают поднять уже в этом году.

Подобную политику реализует и второй по величине игрок на рынке - «Rimi Latvia». Однако спрос на работников высок, главным образом, в Риге, но смена кадров в прошлом году снизилась. «Несмотря на то, что в целом число работников «Rimi Latvia» в 2017 году выросло, в розничной торговле по-прежнему наблюдается нехватка кадров», - поясняет руководитель по персоналу предприятия Сигита Кирилка. Она говорит, что предприятие мотивирует сотрудников дополнительными скидками, пособиями семьям и детям. Создан фонд помощи коллегам.

Предприятие обеспечивает своим сотрудникам страхование здоровья, стипендии учащимся работникам, эластичный рабочий график. Зарплаты также повышаются каждый год.

Однако относительно низкая зарплата - не единственная причина, почему в торговле так часто меняются и не хватает работников. «Ротация ненормальная. Люди отрабатывают проверочный срок, и их или увольняют, или же их не устраивают условия работы и нагрузка, и они уходят сами. Торговля - одна из сфер с самой высокой ротацией работников, которую сложно сравнивать с другими сферами», - рассказывает Тихоненко. Главный камень преткновения - не зарплаты, а отношение покупателей. «Формула «клиент всегда прав» работает с давних времен. К продавцам не относятся уважительно, их мнение как бы не важно. Продавец рассматривается как прислуга. Считается, что работать в торговле - не лучший выбор, хотя торговля является сферой сервиса, без которой мы вообще не можем обойтись».

Тихоненко говорит, что труд продавца и кассира должен стать более уважаемым, как в странах Старой Европы.

«Как только работники торговли почувствуют, что их уважают, изменится отношение и работодатели поймут, что зарплаты нужно повышать».

Однако без крупных торговых сетей маленькие сельские магазины - магниты поселка, вокруг которой крутится вся местная жизнь. В маленьких магазинах по-прежнему «дают в кредит», есть тетрадь со списком должников. Принимая во внимание уровень благосостояния в селах, это нормально. Однако в сельских магазинах работают продавцы, у которых нет банковского счета, так как годами зарплата выплачивается в конверте. Тихоненко это не удивляет: «Многие удивляются, что так может быть. Однако в магазинах, которые не являются сетью, бухгалтерия не такая прозрачная и доступная для отчета, поэтому вполне возможно, что хватает средств для выплаты продавцу. В свою очередь руки Службы госдоходов до маленьких сельских магазинов не дотягиваются».

Представитель ассоциации отмечает, что торговле как сфере нужно реализовываться и расти, так как эта сфера в Латвии всеобъемлющая. В Латвии нет безработицы - это искусственно раздутая проблема, считает представитель работодателей. «Какая может быть безработица, если есть объявления о работе, которые месяцами никто не просматривает.

Люди предпочитают оставаться дома и ждать крупного выигрыша».

Тихоненко считает, что поездка на работу за границу - разрушительная для самих уезжающих, так как им нужно выбирать - оставаться за рубежом и там обживаться, или же вернуться и попасть в те же обстоятельства, от которых они сбежали. «Это замкнутый круг», - говорит руководитель ассоциации.