Пациентка подает в суд на рижскую больницу: Они выгнали меня как собаку, но я молчать не буду!

Дзинтра Персидска - пенсионерка, инвалид второй группы, а совсем недавно она перенесла ишемический инсульт. Теперь она собирается обратиться в суд против работников стационара Biķernieki Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) которые, как она утверждает, «ночью выгнали на улицу».

70-летняя Дзинтра обратилась в редакцию и рассказала, что 29 ноября перенесла так называемый инфаркт мозга, который не прошел бесследно - у женщины проблемы с речью и движениями, побаливает сердце. 23 января она обратилась в больницу за помощью, однако после полуночи ей сказали покинуть приемное отделение. На просьбу женщины позволить провести ночь в кресле здесь же, в отделении, ей ответили отказом.

«Общественный транспорт уже не ходил, поэтому мне ничего не оставалось делать, как еле-еле пойти в сторону дома на улицу Артиллерияс, так как денег вызвать такси не было», - рассказывает Дзинтра - «Я замерзла, падал снег».

Портал TVNET обратился в больницу, чтобы получить комментарий. Вот что ответила пресс-секретарь больницы Айя Лиетиня:

"Получив жалобу пациентки, руководство больницы, конечно, запросило объяснения от всех работников, которые в тот вечер общались с данной женщиной. Как отмечается, они неприятно удивлены, так как в тот вечер никаких конфликтов не произошло и ничто не свидетельствовало, что позже в их адрес поступят очерняющие слова.

Пациентка в травмпункте была обследована и было констатировано, что получена небольшая травма и ей не нужна неотложная помощь или лечение в «глазном отделении». Офтальмолог назначила лечение на дом. Так как

было очень поздно, врач и дежурная медсестра пожилой женщине предложили вызвать такси, однако она отказалась, отметив, что у нее нет денег.

Ей было предложено также воспользоваться дежурным медицинским транспортом, который перевозит пациентов из одного стационара в другой. Он может также доставить пациента домой, но это также платная услуга, от которой пенсионерка отказалась также.

Кстати, оплату услуги можно произвести позже, о чем женщина была также проинформирована. Ни один из пациентов не был выгнан из больницы. Сестричка даже предлагала принести одеяло. В итоге, все медики подчеркивают, что они продумывали различные решения сложившейся ситуации, однако пациентка была непреклонна и заявила, что сама отправится домой", - заключила Лиетиня.

Мы показали 70-летней Дзинтре ответ больницы и вот что она ответила: «Это все абсурд. Чтобы я в своем тяжелом положении отказалась от столь эксклюзивных услуг? Пусть они это докажут!

Любой логически думающий человек поймет, что это ложь и еще раз ложь!»

По словам пенсионерки, теперь персонал сейчас ищет оправдания своим действиям. «Они знали о моем состоянии и прогнали как собаку! Какие красивые предложения! Почему бы мне не воспользоваться одним из них? Да мне хватило бы кресла и без одеяла!

Я хочу, чтобы все знали, что происходит в наших больницах! Люди терпят и молчат. А я молчать не буду!

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Дзинтра уверена, что это далеко не единичный случай, но хочет, чтобы он был последний.

Она планирует обратиться в суд и приняла предложение о помощи нескольких юристов, которые согласились помочь ей.

Также 29 января Дзинтра подала заявление о конфликтной ситуации с персоналом больницы в полицию, что нашему порталу подтвердила представитель Госполиции Гита Гжибовска.