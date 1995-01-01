Объявлен конкурс на должность председателя правления Рижского зоопарка

От претендентов требуется высшее образование, опыт в руководстве проектами, связанными с окружающей средой и природой, не менее двух лет опыта работы на руководящей должности, высокая ответственность и безупречная репутация. Заявки можно подавать до 14 февраля.

В ноябре прошлого года после 22 лет работы в зоосаде ушел с должности председатель его правления Роланд Грейзиньш. В 1995 году он начал работать и.о. директора, через год стал директором, а с 2004 года - председателем правления.

Сейчас зоопарком руководят члены правления Эдгар Витолс и Улдис Желубовскис.