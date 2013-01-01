Старшие дочери Малыгина: работа над развитием «Olainfarm» будет продолжена

Работа над действующим планом развития фармацевтического предприятия «Olainfarm» будет продолжена, говорится в заявлении старших дочерей покойного владельца предприятия Валерия Малыгина Ирины Малыгиной и Ники Савельевой.

Дочери Малыгина отмечают, что осознают обязанности и ответственность, связанные с наследством, в состав которого входят несколько предприятий.

«Нас действительно заботит будущее концерна «Olainfarm«. Мы хотим, чтобы он продолжал свое развитие, вносил вклад в развитие фармацевтической промышленности Латвии и экономику страны. Вместе с другими акционерами «Olainfarm» мы продолжим работу над действующим планом развития, в котором большую роль сыграли нынешнее руководство и работники «Olainfarm», на чей опыт и профессионализм мы полагаемся», - говорится в заявлении.

Дочери уже сейчас являются миноритарными акционерами «Olainfarm» и в дальнейшем связывают с ним свои планы профессиональной деятельности.

В заявлении выражена надежда, что и младшая сестра Анна захочет связать свою карьеру с предприятием, как этого желал Валерий Малыгин, уже с детства знакомивший дочерей со своей работой.

Ирина Малыгина работает на предприятии с 2013 года. Она получила степень магистра Global Management в Лондоне, а Ника Савельева изучает юриспруденцию в Рижском университете Страдиньша.

Малыгин скончался в декабре 2017 года в возрасте 52 лет.