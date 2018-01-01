Ринкевич: В ЕС есть один нерешенный вопрос — регулирование соцсетей

Вмешательство нежелательных сил в национальные выборы посредством социальных сетей — это актуальная проблема, с которой уже столкнулся ряд западных стран и которая уже совсем скоро может встать и перед Латвией. Поэтому уже сейчас необходимо решить вопрос регулировки соцсетей, заявил в интервью программе Латвийского радио 4 «Действующие лица» министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

По словам министра, роль социальных сетей сегодня сопоставима с традиционными средствами информации. Соответственно, к соцсетям должны применяться те же регулировки и ограничения.

«Я думаю, что должны приниматься некоторые шаги. Вообще в Евросоюзе есть один нерешенный вопрос — регулирование социальных сетей.

Мы больше не можем считать Facebook, Twitter и некоторые другие соцсети — просто предприятиями, которые существуют только для обмена мнениями и для бизнеса.

Они очень успешно конкурируют со средствами массовой информации, в том числе и в Латвии. Только в латвийском пространстве уже около семиста тысяч пользователей Facebook», — указал Ринкевич.

В качестве примера попыток влияния на политику государств извне посредством Facebook министр назвал минувшие выборы во Франции и в США.

«Мы видели, что во Франции и в Соединенных Штатах во время выборов этой сетью воспользовались люди, которые хотели повлиять на мнение других людей. Они успешно воспользовались тем, что нету никакой регулировки.

Я не думаю, что это можно решить только на латвийском уровне. Это проблема, которая должна решаться на уровне Евросоюза.

И здесь мы должны регулировать работу тех статей на том же уровне, как мы когда-то принимали закон о средствах массовой информации. Там есть определенный принцип и свободы, и ответственности», — напомнил министр.

Добавим, ранее интернет-гиганты Facebook, Twitter и Google обнародовали данные о вмешательстве России в выборы в США. Компании утверждали, что на политическую ситуацию в Америке должны были повлиять миллионы фальшивых аккаунтов.