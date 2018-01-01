Эстония: Россия попытается очернить столетие стран Балтии

В этом году Эстония, Латвия и Литва отмечают столетие провозглашения независимости, и по оценке департамента внешней разведки Эстонии, российская пропаганда попытается принизить и очернить эти события.

«В 2018 году Эстония, Латвия и Литва отмечают столетний юбилей своей независимости. Распространяющие месседж Кремля историки-пропагандисты и псевдоаналитические центры попытаются всесторонне принизить и очернить эти события», - сообщается в обнародованном в четверг годовом отчете департамента внешней разведки.

По оценке департамента, одним из первых проявлений намеченной кампании информационного воздействия была прошедшая 24 октября прошлого года в Санкт-Петербурге конференция «Войны и революции: 1917 — 1920: становление государственности Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы». Ее организовали координируемая администрацией президента РФ Российская ассоциация прибалтийских исследований и Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.

Кроме того, по данным департамента, Россия активно ищет в Балтийских странах историков, которые были бы готовы своим участием легитимизировать кремлевскую пропаганду, направленную на Эстонию, Латвию и Литву.

«При этом следует учитывать, что Россия не стремится к содержательному диалогу или дискуссиям, то есть созданию платформы для академического общения, но просто пытается использовать представителей воображаемого противника», - говорится в отчете.

Департамент отмечает, что Кремль не выступил с однозначным осуждением совершенных советским режимом преступлений против человечества в России и других странах и стремится руководить подходом к деликатным историческим событиям с помощью госучреждений, в том числе спецслужб.

«Хотя в 2017 году было выявлено вмешательство России во внутренние дела ряда стран, это не заставило Кремль отказаться от новых операций, 2018 год будет в области российской пропаганды как минимум столь же активным, что и раньше», - говорится в отчете.

Департамент отмечает, что пропаганда является для российских спецслужб дешевым, эффективным и отработанным оружием. Возможности в сфере информационной войны растут, Россия уже сейчас готова к проведению при необходимости обширной дезинформационной операции.