За машину в снегу могут оштрафовать на 350 евро

Хотя снегопада не было уже несколько дней, если автомашина долго стоит у многоквартирного дома во дворе или на улице, на ней скопилось много снега и автовладелец не очистил своего коня дольше 3-х дней, то его можно оштрафовать на 350 евро.

Пользователи социальных сетей предупреждают друг друга: почисти машину, если по какой-то причине долгое время ею не пользуешься.

Полиция самоуправления на передних стеклах некоторых авто уже разместила предупреждения.

«После предупреждения в течение 3-х дней они еще раз проверят, было ли транспортное средство почищено. Также в случае, если метель была неделю назад, а на автомашине снег, штраф может достигать 350 евро», - пишет Ирина.

Обязанность автовладельца — почистить не только авто, но и территорию вокруг.

Если ночью шел сильный снег, то не хватит лишь того, что автовладелец утром почистит стекла и капот.

Если кто-то едет со снежной шапкой на крыше, то это угрожает другим участникам движения. Такого водителя также могут оштрафовать.

Муниципальная полиция поясняет: учитывая то, что в этом году зима не была богата на снег, указанные нарушения не были проблемой. Применение нормы также затрудняет тот факт, что водителей можно штрафовать, если автомашина стояла три дня.

Однако, если машина заснежена, а снег шел неделю или две назад, то штраф можно выписать сразу.

Если человек отправился в командировку или заболел, ему надо просить, чтобы кто-то другой очистил его машину.

В свою очередь, если транспортное средство долгое время стоит без присмотра, то полиция оценивает, не надо ли его эвакуировать. Муниципальная полиция поясняет, что в этом сезоне таких нарушеный было не больше трех.