В Латвии выявлено 20 жертв торговли людьми, трое из них — дети

В прошлом году в Латвии выявлено 20 жертв торговли людьми, в том числе трое детей, сообщила сегодня главный координатор Министерства внутренних дел (МВД) по борьбе с торговлей людьми Ласма Стабиня. Годом ранее было выявлено 19 жертв торговли людьми, в том числе шестеро детей.

Как рассказала Стабиня, риску стать жертвами торговли людьми подвергаются такие группы населения, как безработные и ищущие работу, молодежь, женщины, несовершеннолетние, люди предпенсионного возраста, инвалиды. По данным МВД, жертвами торговли людьми чаще становятся женщины - в прошлом году среди потерпевших было 15 женщин, две девочки, двое мужчин и один мальчик.

Люди страдали от сексуального использования (8 случаев), эксплуатации рабочей силы (5 случаев) и фиктивных браков (7 случаев). Вербовка людей в Латвии чаще не сопровождается физическим насилием, а проявляется скорее как психологическое манипулирование.

16 жертв торговли людьми выявили кризисные центры, а четверых остальных - полиция. 15 человек подвергались эксплуатации за пределами Латвии, в таких странах, как Нидерланды, Германия, Великобритания, Бельгия, Таджикистан.

В прошлом году только одно дело о торговле людьми закончилось реальным наказанием, еще три - условным лишением свободы.