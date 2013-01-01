Работники украли у больных детей тысячи евро: прокуратура передала дело в суд

Прокуратура передала в суд Латгальского предместья Риги уголовное дело, по которому два человека обвиняются в присвоении 13 259 евро из Фонда общественной интеграции (ФОИ).

Как сообщили агентству ЛETA в прокуратуре, один человек обвиняется в присвоении денег и легализации преступно нажитых средств, второй - в присвоении денег.

ФОИ в свое время заключил с «Латвийским центром аутизма» договор о проекте, за выполнение которого отвечал член правления этой организации.

Согласно договору «Латвийскому центру аутизма» была доверена реализация проекта, софинансируемого из средств Европейской экономической зоны «Уменьшение риска инвалидизации и социальной отверженности детей с аутизмом и нарушениями аутического спектра», в период с 1 ноября 2013 года по 31 октября 2015 года. В соответствии с договором ФОИ доверил «Латвийскому центру аутизма» 90% общих расходов по этому проекту.

Однако член правления «Латвийскому центру аутизма» противоправно получил часть выделенных ФОИ средств и в группе со вторым обвиняемым, который осуществлял бухгалтерское обслуживание центра, включил в поданные ФОИ финансовые отчеты не относящиеся к проекту расходы, чтобы затем распорядиться переданными ФОИ деньгами по своему усмотрению. Таким образом обвиняемые противоправно получили часть выделенных ФОИ денежных средств - 13 259 евро, считает прокуратура.

Член правления «Латвийского центра аутизма» обвиняется также в легализации преступно нажитых средств, которые ранее противоправно присвоил. Обвиняемый неоднократно осуществлял различные финансовые сделки, в результате чего получил 8585 евро преступно нажитых средств.

Суд планирует рассмотреть это дело 11 июня.