«Интересное» происхождение полмиллиона евро за освобождение Спрудса

Управление по борьбе с экономическими преступлениями были неприятно удивлены, узнав, как происходил контроль за внесением залога в деле администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса, сообщила передача TV3 «Nekā personīga». На прошлой неделе в Лимбажском суде возобновили суд над бывшим председателем Latvijas Dzelceļš Угисом Магонисом. В даче взятке обвиняют эстонского миллионера Олега Осиновского. Благодаря этому влиятельному бизнесмену из Эстонии из тюрьмы смог выйти и бывший администратор неплатежеспособности Спрудс, считает передача.

Осиновский обеспечил полмиллиона евро, которые через несколько лиц были внесены для освобождения Спрудса. Следователи полиции были неприятно удивлены переводу, потому что ранее предупреждали банковских надзирателей тщательно контролировать сделку.

Адвокат Спрудса Янис Розенбергс рассказал, что говорил со с Спрудсом, и тот разрешил сказать, что залог оплатил его брат Кристапс Спрудс. Однако информация, попавшая в распоряжение Nekā personīga свидетельствует, что путь залога был сложнее.

Скорее всего участвовали двое — обвиненный во взяточничестве эстонский миллионер Олег Осиновский и его спутница Анастасия Удалова, которая последние четыре года занимает пост члена правления и председателя комиссии по закупкам Latvijas Autoceļu uzturētājs.

Передача узнала, что у Анастасии Удаловой в банке Luminor был счет, на который были зачислены полмиллиона евро, скорее всего от Олега Осиновского. Были попытки уговорить банк разрешить внести эту сумму как залог в Госкассу именно с ее счета. Возможно, банк на такой перевод не согласился. Член правления Luminor от комментариев отказался.

Как сейчас стало известно из публичных высказываний Удаловой, она передала эту сумму друзьям, которые внесли ее на счет Госкассы.

Адвокат Янис Розенбергс сначала опровергал, что от имени Удаловой пытался открыть счет в банке для осуществления перевода, но позднее уже не был так категоричен в своих высказываниях. Адвокат утверждает, что перечисленная сумма ранее не была арестована и нет сомнений в ее законном происхождении.