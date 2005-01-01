Шок! Полицейский сам дунул в трубочку, а промилле приписал водителю

Один парень в своем профиле в Facebook написал: «Хочу предупредить всех, кто едет на пароме Tallink. Сойдя с палубы, работает полицейский патруль.» Возмущенный парень отметил, что полицейский попросил его дунуть в трубочку, а перед этим продемонстрировал сам, как это делать. «Шок! Показало 0,14 промилле, хотя я совсем не употреблял алкоголь,» написал очевидец. Позднее ситуация разрешилась, после того, как он дунул в алкометр второго полицейского, который промилле уже не показал. В конце поста заглавными буквами парень призвал всех контролировать, чтобы до вас в трубочку не дул сам полицейский.

Этой заметкой в Facebook поделилось более 1000 пользователей, а несколько десятков высказали свое мнение. Одна из участниц дискуссии написала, что «за 0,14 промилле никто ничего сделать не может, это допустимая концентрация алкоголя даже для водителя со стажем менее 2 лет».

Другие отмечают, что очень странно, что полицейский сам дул в алкометр и потом дал его мужчине. Кто-то указал, что уже не девяностые, чтобы одна трубочка использовалась несколько раз. А еще, что ни у одного экипажа нет двух алкометров, кроме случаев, когда проводят согласованные рейды. Также отмечают, что очень многие продукты показывают промилле, например, кефир, квас, конфеты. Кто-то поспешил прокомментировать, что проверки не бывают на ровном месте и скорее всего водитель странно себя вел еще на палубе парома.

Порядок проверки концентрации алкоголя в крови регулируют правила Кабинета министров Nr. 15 от 11 января 2005 года «Порядок, по которому определяется концентрация алкоголя в крови и в выдыхаемом воздухе и констатируется наличие наркотических или других одурманивающих веществ,» сообщила старший специалист отдела Общественных отношений Государственной полиции Симона Гравите.

Концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе проверяет сотрудник Государственной полиции, используя алкометр только с вертифицированным сертификатом. При проверке на наличие алкоголя, алкометр может реагировать на освежитель дыхания, духи, квас, поэтому аппарат может показать присутствие промилле.

Именно поэтому правилами предусмотрена повторная проверка спустя 15-20 минут. Если при первой проверке констатирована концентрация алкоголя ниже запрещенной нормы для вождения автомобиля, вторую проверку не производят и протокол не составляют. Если же концентрация превышает допустимую норму, делают вторую проверку спустя 15-20 минут. Если и после второй проверки концентрация превышает норму, водитель может отправиться на медицинскую проверку.