Предприятие Latvenergo повесило долг в 300 евро на женщину, которая не является клиенткой

Жительница Лигатне Мадара в Риге живет 8-ой год. Для нее было большим и весьма неприятным сюрпризом, когда она узнала, что ее данные были использованы для подключения электроэнергии в совсем другом городе.

В начале марта женщина получила оповещение - забыла, мол, надо заплатить долг в размере 291 евро за использованную электроэнергию. Адрес подключения находился в Валке, в доме, в котором Мадара ниикогда не жила.

Созвонившись с предприятием Electrum она услышала несколько версий как это могло произойти. Сначала ей сказали, что договор был заключен электронным путем, когда позвонила второй раз заявили, что посредством э-майла.

Мадара решила отправится в Валку и, едва позвонив в дверь злополучной квартиры, поняла, что ее данными нагло воспользовались: ей открыла женщина, которой она когда-то сама предоставила свой данные.

В Latvenergo признают, что договор можно заключить удаленно для этого стоит лишь назвать имя, фамилия и персональный код. После того как журналисты вмешались в ситуацию, долг с Мадары сняли. Делом сейчас занимается полиция.