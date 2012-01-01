Практически 50% семейных врачей часто констатируют проблемы в работе «э-здоровья»

Согласно данным опроса ассоциации Латвийских семейных врачей, 43% врачей в течение последних двух недель по 2-3 раза в неделю сталкивались со сбоями или проблемами в работе системы э-здоровье. К тому же 29% врачей считают, что из-за системы э-здоровья работа семейного врача увеличилась на два и более часов, 19% считают, что на 1,5 часа, 20% - что на один час в день, 6% - на полчаса и 22% опрошенных врачей считают, что время работы не изменилось.

В опросе, проведенном с 1 по 7 марта, принял участие 201 врач.

Как раннее сообщалось, система э-здоровья по-прежнему очень медленная, к тому же врачи по-прежнему сталкиваются с разными системными ошибками.

Национальная служба здравоохранения сообщили, что каждый случай необходимо оценивать индивидуально. Некоторые проблемы могут быть связаны с медленной работой интернета или настройками внутренней сети.

В случае проблем с системой э-здоровья, следует информировать службу технической поддержки портала. Также служба высылает информационные письма о планируемых работах по улучшению портала.