Тепла пока можно не ждать: мороз и снег сохранятся и в апреле

В ближайшие недели в Латвию несколько раз будут поступать холодные воздушные массы с севера, мороз и снег временами ожидаются также в апреле, прогнозируют синоптики.

Во вторник, 20 марта, территорию Латвии пересечет область низкого давления, во многих местах возможны осадки, с северо-западным ветром поступит более холодный воздух из Арктики, а во второй половине недели юго-западный ветер принесет немного более теплые воздушные массы. На большей части территории страны температура воздуха на этой неделе не опустится ниже -10 градусов и не поднимется выше +10 градусов.

Ожидается, что такие погодные условия сохранятся в конце марта и апреле.

По нынешним прогнозам, в пасхальные выходные дни в Латвии по ночам ожидается мороз примерно до -10 градусов.

Сильных осадков в ближайшие 10 дней не ожидается. Временами снег будет покрывать землю, но на весеннем солнце он быстро растает.