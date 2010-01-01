Любимый район мэра, чума и громкие судебные дела: 10 фактов об Иманте

Иманта - зелёный, уютный спальный микрорайон Риги, размеры которого можно сравнить с небольшим латвийским городком. Когда-то здесь работал известный чуть ли не на весь мир завод «Радиотехники», от которого сегодня остались лишь воспоминания на наших антресолях, а улица района была увековечена в кинокартине, собравшей несколько престижных наград. Иманта «засветилась» и в громких уголовных процессах - здесь орудовал «имантский педофил» и проживал «имантский хакер». Есть «на районе» и свои культовые места и легенды. Подробнее - в подборке Русского TVNET.