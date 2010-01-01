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Любимый район мэра, чума и громкие судебные дела: 10 фактов об Иманте

Русский TVNET
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Фото: Gatis Dieziņš/Leta

Иманта - зелёный, уютный спальный микрорайон Риги, размеры которого можно сравнить с небольшим латвийским городком. Когда-то здесь работал известный чуть ли не на весь мир завод «Радиотехники», от которого сегодня остались лишь воспоминания на наших антресолях, а улица района была увековечена в кинокартине, собравшей несколько престижных наград. Иманта «засветилась» и в громких уголовных процессах - здесь орудовал «имантский педофил» и проживал «имантский хакер». Есть «на районе» и свои культовые места и легенды. Подробнее - в подборке Русского TVNET.

1

1 факт: Один из самых больших микрорайонов
2

2 факт: История с наших антресолей
3

3 факт: Самая масштабная полицейская операция
4

4 факт: Самый длинный трамвайный маршрут
5

5 факт: «Дело Труба»
6

6 факт: Скандальный хакер, сидевший в тюрьме США
7

7 факт: Любимый район мэра Риги
8

Факт 8: Ветка метро
9

9 факт: Престижные награды за фильм о маленькой улице
10

10 факт: Легенды о чумных захоронениях
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