Зарплата в конверте, бессоница, алкоголь: Трудовые будни охранника

Двое суток плюс еще одна смена. Это не первый раз, когда 51-й охранник Андрис работает в таком режиме. А иначе ничего не заработаешь. Большую часть его дохода составляют конверты. Андрис сторожит не собачью будку, а большой, престижный офис в Риге. Как большинство других охранников, он работает в «сером секторе». Нелегальное трудоустройство, уклонение от налогов и зарплаты в конверте - это главные проблемы в отрасли на протяжении долгого времени, указывает председатель правления Ассоциации компаний индустрии безопасности. Охранная отрасль - лидер в теневой экономики.

Андрису нужно замещать двух коллег - один недавно уволился, а второй ушел в долгий отпуск - уехал на заработки во Францию. Охранников не хватает - приходят, поработают и уезжают за границу.

51-летний охранник в месяц работает почти что в два раза больше, чем разрешено официально - берет две смены и потом еще халтурит.

Официальная зарплата около 600 евро, но работая больше положенного можно заработать 1100-1300 евро на руки.

Он снимает квартиру и платит кредит, поэтому не может позволить зарабатывать меньше.

Андрис не жалуется, но говорит, что уже год не может заснуть без снотворного или 200 граммов сильного алкоголя. Режим сна нарушен и здоровье ухудшается.

«Прихожу домой, падаю лицом на матрас и выключаюсь», - как было в самом начале, вспоминает Андрис.

Часть официально, а часть в конверте ему платили и на предыдущей фирме. Тогда он охранял торговый центр.

«Нагрузка была большая, ты без перерыва должен смотреть в экран, следить, что происходит в торговом зале или работать в зале при выдаче хозтоваров. Надо было проверять чеки, следить за происходящим».

Андрис уверяет, что если соблюдать закон и работать конкретное число часов, то ему пришлось бы искать другую работу - на 600 евро не прожить.

Единственный способ, как сэкономить

В Латвии работают более, чем 500 лицензированных охранных предприятия.

«Оценивая позиции по выплатам и оборот фирм, согласно данным СГД, видно, что оптимизация происходит за счет налогов, которые не платятся за охранников», - рассказывает Верземниекс. Действующие нормативные акты и общая ситуация в охранной отрасли способствуют существованию серой отрасли.