Надо ли поднимать шум по поводу мусора? Неудачная операция «свинарник» в Пурвциемсе

Портал TVNET получил информацию о неубранной зеленой зоне в Пурвциемсе. К письму были присоединены две фотографии, на которых ясно видно, что место действительно замусорено. Однако по фотографиям сложно понять, где действительно находятся этот беспорядок, а также то, кто ответственен за обслуживание конкретной территории, проинформировала TVNET руководитель отдела по обслуживанию и развитию территорий Зиемельской исполнительной дирекции Риги Мара Балинска.

Заместитель руководителя отдела Рижской думы по общественным отношениям, пресс-секретарь председателя жилищного комитета Дзинтра Аболиня в разговоре с TVNET указала, что такую информацию может дать Зиемельская исполнительная дирекция Риги. Аболиня высказала подозрения, что, возможно, конкретная территория - частная, и с ее уборкой уже были проблемы.

Руководитель отдела по обслуживанию и развитию территорий Зиемельской исполнительной дирекции Риги Мара Балинска в разговоре с порталом TVNET указала, что по фотографиям определить конкретное место нельзя. Однако что призывала людей, увидевших беспорядок, сначала обращаться в муниципальную полиции. По ее мнению, вряд ли в данном случае стоит поднимать шум, лучше заявить неубранные территории на Большой субботник, сказала Балинска.

Автор фотографий указала, что зеленая зона большая и вблизи нее нет ни одного объекта явно выраженного характера. Однако вдалеке видны магазин «Mego», автостоянка «City park» и автозаправка «Lukoil». И представитель Рижской думы Аболиня указала на находящийся неподалеку от зеленой зоны магазин «Mego».

Жительница Риги рассказала TVNET, что мусор в том месте лежит с тех пор, как сошел снег, а территория, которую ежедневно пересекают как дети, так и взрослые, выглядит «свинарником». По мнению рижанки, если владелец территории действительно захочет, то зеленая зона станет чистой.

В интернет-базе данных www.kadastrs.lv можно увидеть кадастровые номера конкретных территорий. По ним можно узнать и владельцев этих территорий.

Как проинформировала руководитель отдела по обслуживанию и развитию территорий, конкретные зоны действительно частные. В свою очередь информация о том, кто их обслуживает, недоступна.

Однако представитель Рижской думы Аболиня рассказала, что хозяйственного регистра у самоуправления нет. По ее словам, в свое время Минэкономики планировала такой создать, однако безрезультатно. При этом, считает Аболиня, вся ответственность за территорию ложится на плечи владельца.

Правила Рижской думы предусматривают, что владелец должен убирать свое территорию и прилегающие к ней территории, находящиеся в публичном пользовании. Выполнение правил контролируют должностные лица Административной инспекции и муниципальной полиции Риги.

За несоблюдение требований делают предупреждение или накладывают штраф: для физических лиц - до 350 евро, для юридических - до 1400 евро.