Что за люди? Ищут живодера, выкрасившего кота в зеленый цвет

Лиепайский муниципальный приют для животный Lauvas sirds в своем профиле на Facebook поделился тревожной фотографией с информацией о коте, выкрашенном в зеленый цвет.

«Мы получили письмо, что на перекрестке улиц Рояс и М.Кемпе в одном из дворов замечен кот, выкрашенный в зеленый цвет», - сообщается в посте.

Учитывая химический состав краски, такой поступок может нанести ощутимый вред коже животного, а также кот может нализаться краски, моясь, и таким образом отравиться.

По информации приюта, у кота покраснели и слезятся глаза, также покраснел нос, а это значит, что краска могла попасть и в глаза, и в нос.

Фотографии переданы ловцу – сотрудники приюта постараются найти кота, чтобы доставить его в клинику.

Приют напоминает, что за жестокое обращение с животным угрожает встреча с полицией. В заключение поста приют просит сообщить об информации, которая может помочь найти виновных.