В пятницу в Латвии потеплеет до +21 градуса

В пятницу в Латвии значительно потеплеет, однако ближайшая ночь будет холодной - температура воздуха опустится до 0..+5 градусов, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью местами сгустится туман, на западном побережье Курземе он возможен и днем. На большей части территории страны ожидается малооблачная и солнечная погода.

Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, днем его порывы усилятся до 9-14 метров в секунду, еще сильнее ветер ожидается в пятницу вечером на севере Курземе.

Температура воздуха днем повысится до +16..+21 градуса, на западе Курземе и на побережье севера Видземе - до +8..+15 градусов.

В Риге ночью возможен туман, воздух остынет до +3..+4 градусов. Днем при умеренном западном, юго-западном ветре солнце прогреет воздух до +20 градусов.