Более половины рижан не платят пошлину за свою собаку

Более половины из почти 30 тыс. собаковладельцев не платят пошлину за содержание собаки, рассказала руководитель управления окружающей среды Рижской думы Эвия Пиньке на заседании комитета самоуправления по безопасности, порядку и борьбе с коррупцией.

Обязательные правила Рижской думы предусматривают, что с января пошлина за содержание собаки составляет 10 евро. Годом ранее она составляла 8,54 евро. Пошлину владельцы животных должны платить до 1 марта каждого года. По словам Пиньке, в Риге зарегистрировано 29 209 собак, поэтому поступления от пошлины должны составлять примерно 300 тыс. евро, а в этом году до начала марта заплачено всего 65 тыс. евро.

По словам Пиньке, даже если бы все собаковладельцы платили бы пошлину в размере 50%, поступления должны были составлять по крайней мере 146 тыс. евро.

Департамент поручил комитету при помощи полиции самоуправления Риги усиленно следить за уплатой пошлины.

Начальник полиции самоуправления Юрис Лукасс сказал депутатам, что такие проверки уже проводятся. В распоряжении полиции есть устройства, считывающие с чипов, которые позволяют понять, чипирована ли собака, уплачена ли за нее пошлина. Введение усиленного контроля в виде рейдов целесообразно хотя бы потому, что позволит привлечь внимание общества к проблеме.

Депутат Мартиньш Бондарс спросил, почему собаковладельцам нельзя просто рассылать счета. Ему пояснили, что на совмещение системы самоуправления с государственной базой данных о собаках нужно 120 тыс, евро, но в будущем это может быть сделано.

Пошлина за содержание собаки установлена в Риге с 1996 года. От нее освобождены инвалиды, учреждения, где имеются служебные собаки, а 50% составляет пошлина за стерилизованную собаку и если хозяин является пенсионером.